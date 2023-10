Zlatan idol, od Haalanda sem se veliko naučil, a ne želim se primerjati z drugimi

Tekma evropskih klubskih prvakov in 'slovenskega' Leipziga je vse bližje. Napoveduje se nova odlična tekma in dvoboj napadalcev, ki ju mnogi že dolgo primerjajo. Erling Haaland je že dokazal, da lahko osvoji Ligo prvakov, zdaj pa je na potezi mladi slovenski napadalec Benjamin Šeško, ki upa, da bo nekoč dosegel višave, ki sta jih pred njim velikana evropskega nogometa. Pred srečanjem, ki si ga boste od 20.40 naprej lahko ogledali na Kanalu A in VOYO, je napadalec slovenske nogometne reprezentance o svojih ambicijah spregovoril s slovitim angleškim časnikom.

"Ko se bo Erling Haaland pred začetkom tekme ozrl na drugo stran igrišča, se bo mogoče sprva spraševal ali je zagledal lasten odsev," je začetek članka, ki se v slovitem angleškem časniku The Guardian vrti okoli velikega upa slovenskega nogometa Benjamina Šeška. Po mnenju avtorja članka je Šašku usojeno, da bo postal svetovno znan in odlično priložnost za izstrelitev med nogometne zvezde predstavlja današnji obračun njegovega kluba Leipziga z aktualnimi evropskimi prvaki in trenutno najboljšim napadalcem na svetu.

Pohvale se tu niso ustavile. "Pri 20 letih starosti je totem svoje reprezentance," je zapisal novinar Nick Ames. Haaland in Šeško sta kratek čas bila istočasno člana Leipziga. Primerjave med njima so že takrat bile zelo pogoste, saj sta si fizično zelo podobna, saj sta visoka napadalca, ki ju krasi izjemna hitrost in moč. Dejstvo je, da nogometašev takega profila ni veliko v svetovnem nogometu, kljub temu pa je jasno, da je 23-letni Haaland vsaj za zdaj veliko bolj spoštovan v svetovnem nogometu. Najprej Zlatan, nato Erling Šeško se spomni zgolj enega naključnega srečanja z Norvežanom. "Zanimivo ga je bilo videti, ker sva enako visoka in nekateri najini gibi so enaki. V tistem trenutku sem pomislil: "Želim biti tak, kot je on." Ko pa začneš malo več igrati, si želiš preprosto biti ti. Bilo je zelo dobro, da sem se lahko učil od njega. Na nek način mi je to zelo pomagalo," se spominja 20-letnik iz Radeč. A nekdanji nogometaš Domžal se spominja še enega visokega nogometaša, ki je v svojem času vladal nogometnim zelenicam. "Moj idol je bil Zlatan Ibrahimović. Ne bom trdil, da igram tako kot on, ampak on se je zabaval. Na igrišču je užival in počel kar je želel. Zelo vesel sem, ko vidim takega igralca. Ogledal sem si vsak njegov posnetek, ki sem ga lahko našel," se predstav švedskega mojstra spominja Šeško, čeprav prizna: "Ne želim se primerjati z drugimi, rad sem zgolj jaz."

icon-link Statistična primerjava predstav Zlatana Ibrahimovića, Erlinga Haalanda in BEnjamina Šeška v Ligi prvakov FOTO: Sofascore.com

Šele začetek ... Napadalec Leipziga je šele na začetku svoje poti in do vrha ga čaka še veliko preprek. Na 13 dosedanjih nastopih v Ligi prvakov je dosegel en zadetek. Zlatan je svojo bogato kariero zaključil z 48 goli v tem tekmovanju, Haaland pa jih ima pri 23 letih na svojem računu že neverjetnih 35. Če bi se uresničile prvotne želje Benjaminovega očeta, pa verjetno ne bi dosegel niti enega, saj je nekdanji nogometaš lokalnega kluba v Ratečah želel, da njegov sin nadaljuje po njegovih stopinjah: "Moj oče je bil enako visok kot jaz in skupaj sva pogosto igrala nogomet. Na začetku je želel, da tudi jaz postanem vratar, potem pa sem mu rekel, da mi je to dolgočasno in ne želim več tega početi," je iskreno priznal. "V tem trenutku sem zelo vesel in želim dosegati še več zadetkov. Včasih se moram ustaviti in reči: "Glej, nekaj časa potrebuješ in potem bo vse tako kot mora biti." Sem pa zelo, zelo zadovoljen s svojim začetkom," je o svojih prvih mesecih v Leipzigu dejal Šeško. Nemški klub je v lanski osmini finala proti današnjim nasprotnikom v Manchestru izgubil kar 7:0, na tej tekmi pa je Haaland dosegel kar pet zadetkov. Kakšne možnosti pa imajo Šeško in soigralci na letošnjem skupinskem obračunu? "Zagotovo smo dovolj kakovostni, v to ne dvomim. Če pa ne bomo dali vsega od sebe, nimamo možnosti," je samozavestno, a vendar tudi previdno napovedal obračun, ki ga ne smete zamuditi na Kanalu A in VOYO.