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Liga prvakov

Verbič in Sešlar enotna: Uspelo nam je nekaj velikega, a delo še ni končano

Celje, 12. 08. 2026 07.41 pred 3 urami 3 min branja 18

Avtor:
M.J. S.V.
Celje - Ararat

Celjani so na domačem stadionu pripravili pravo dramo. Yaya Dukuly v 83. in Benjamin Verbič v 85. minuti sta bila v izdihljajih tekme junaka napredovanja aktualnih slovenskih prvakov v zadnji kvalifikacijski krog Lige prvakov. Tam jih čaka slovaški Slovan iz Bratislave za katerega nastopata tudi slovenska reprezentanta Andraž Šporar in Kenan Bajrić. Dvoboj, ki vodi med nogometno elito, boste lahko spremljali na Kanalu A in VOYO.

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    Benjamin Verbič za zgodovinsko zmago Celja z 2:0
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    Yaya Dukuly za vodstvo Celja proti Araratu
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Celjani ostajajo v lovu na sanje in igranje tekem v elitni Ligi prvakov. Grofje so v končnici povratne tekme 3. kroga kvalifikacij LP doma pred 5000 navijači premagali Ararat-Armenio in si priigrali playoff kvalifikacij UEFA Lige prvakov. V 83. minuti je zadel Yaya Dukuly, le dve minuti zatem pa je Arena Z'dežele na noge skočila po golu povratnika v matični klub Benjamina Verbiča.

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Slovenski prvak si je po dveh zaporednih igranjih v ligaškem delu konferenčne lige zagotovil najmanj ligaški del Lige Evropa, a še pred tem bo poskušal narediti odločilen korak k ultimativni želji - igranju v Ligi prvakov. Za to bo moral v zadnjem kvalifikacijskem krogu ugnati Slovan Bratislavo Kenana Bajrića in Andraža Šporarja, ki je izločil švedski Mjällby.

Celjani se veselijo zgodovinskega uspeha. V knežjem emstu še kako diši po Ligi prvakov ...
Celjani se veselijo zgodovinskega uspeha. V knežjem emstu še kako diši po Ligi prvakov ...
FOTO: David Valant

Celjani so se dolgo mučili, igra ni in ni stekla, a bili so potrpežljivi in udarili, ko je biulo to najbolj pomembno. Ključno za napredovanje. Izkazala pa sta se oba rezervista. Vitor Campelos je imel srečno roko. V 83. minuti so domači navijači vendarle lahko skočili na noge. 

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Milot Avdyli je takrat z leve strani poslal žogo v kazenski prostor, Yaya Dukuly pa je nato žogo lepo sprejel in z nizkim strelom zadel za 1:0. Vsega nekaj trenutkov pozneje je Verbič poskrbel za preobrat, ko se je po podaji z desne strani dobro znašel v osrčju kazenskega prostora in zadel za 2:0 in zgodovinsko napredovanje pred vrata nogometne elite. 

Yaya Dukuly je začel, Benjamin Verbič pa končal delo proti Armencem.
Yaya Dukuly je začel, Benjamin Verbič pa končal delo proti Armencem.
FOTO: David Valant

'Težko povem kaj pametnega'

Benjamin Verbič se je na najboljši način vrnil v matični klub. Z golom za zmago. "Težko povem, kaj pametnega. To je noro. Ves čas smo verjeli v preobrat in končno zmago. Verjeli smo v ta gol in bili nagrajeni. Naredili smo veliko stvar, a pred nami je še pomembna stopnica. Komaj čakam na srečanje z Andražem Šporarjem in Kenijem Bajrićem v dresu Slovana. Veselim se dvobojev, ki nam lahko prinesejo Ligo prvakov," že gleda naprej junak celjske zmage, strelec odločilnega gola proti Armencem. 

'Veselimo se tekem pred polnim stadionom'

Svit Sešlar ni imel ravno briljantnega večera v torek na celjski Areni. Kljub temu pa je 24-letni kapetan grofov dal svoj delež k pomembni zmagi in uvrstitvi v play-off Lige prvakov. "Mislim, da smo dominirali skozi celo tekmo. Držali smo konce igre v svojih rokah, a nam ni uspelo streti trdoživi tekmecev vse do končnice. Važno je, da smo verjeli in smo na koncu nagrajeni za trud," je med drugim povedal slovenski reprezentant, ki se zaveda, da so Celjani pred vrati nečemu "velikemu". 

Svit Sešlar se s soigralci veseli play-offa LP.
Svit Sešlar se s soigralci veseli play-offa LP.
FOTO: Luka Kotnik

"Veselim se tekem pred polnim stadionom, ko se bo zbralo 12.000 gledalcev. To je nekaj, kar si želi vsak nogometaš. Verjamem, da nam bo uspelo preskočiti še zadnjo oviro na poti do velikega cilja," je v pogovoru za 24ur.com dodal prvi med enakimi v taboru aktualnih slovenskih prvakov. 

Razlagalnik

UEFA Liga prvakov je najprestižnejše evropsko klubsko nogometno tekmovanje, ki ga vsako leto organizira Zveza evropskih nogometnih zvez (UEFA). V njem tekmujejo najboljši klubi iz evropskih držav, tekmovanje pa slovi po izjemni kakovosti nogometa, globalni prepoznavnosti in ogromnih finančnih vložkih. Zmagovalec tega tekmovanja velja za neuradnega klubskega prvaka Evrope.

UEFA Evropska liga je drugo najpomembnejše evropsko klubsko nogometno tekmovanje za Ligo prvakov. V njem sodelujejo klubi, ki so se glede na svoje dosežke v domačih ligah in pokalih uvrstili v to tekmovanje. Za številne klube predstavlja pomemben korak v razvoju, saj omogoča igranje proti močnim mednarodnim nasprotnikom in zagotavlja prepoznavnost na evropskem odru.

UEFA Konferenčna liga je tretje po vrsti evropsko klubsko nogometno tekmovanje, ki ga je UEFA ustanovila leta 2021. Njen glavni namen je omogočiti večjemu številu klubov iz manjših in srednje velikih evropskih nogometnih zvez, da se pomerijo v mednarodnem tekmovanju, s čimer se povečuje konkurenčnost in razvoj nogometa po celotni Evropi.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI18

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Ne hodimnavolitve
12. 08. 2026 11.42
Bravo, fantje!!! Je bilo videti, da je to tudi igra z živci, ne samo z žogo!
Odgovori
0 0
borjac
12. 08. 2026 11.38
Šešlar je dober podajalec , tehnični igralec... pa vendar ŠEŠLAR IGRA PREPOČASI , Šešlar mora dvigniti HITROST IGRE in vse bo OK.
Odgovori
+1
1 0
chubba
12. 08. 2026 11.14
Slovan ima desno krilo,Camara ki prešprinta na 2 metrih vse Švedske beke kot supersonicni. Tu si bo potrebno nekaj izmislit
Odgovori
0 0
losser
12. 08. 2026 10.16
Kateri komentator je to da se tako dere?
Odgovori
+2
2 0
gullit
12. 08. 2026 10.16
Najprej se moram posuti s pepelom, sem obupal nad vami okoli 70 minute. Igra ni bila obetavna, pozna se da je Karničnik odšel, ki je bil dejaven po celotnem igrišču, Josifova, ki je čaral v napadu. Potem sem pa na flashscoru videl dva gola Celja, sem pa nazaj prestavil. Bravo Celje, sploh zaradi portugalskega trenerja (Riera je fantastičen trener itak, samo za koliko tekem, menja klub sredi sezone, kar ni dobro za njega, ker pride v klub kjer kaj veliko ne more spremeniti, niti za Celje. Klub se menja ob koncu sezone), ki je tudi dober trener, kar je dokazal, ter zaradi Dukulyja, ki so ga vsi že pribijali na križ, čeprav je komaj prišel ter zaradi Verbiča, ki je domačin, sem jim vse to privoščil od srca. Še najboljši režiser ne bi napisal boljšega scenarija. Všeč pa mi je tudi bilo navijanje na koncu, nekaj izvirnega, dobro izpade. Upam da bo naslednji teden stadion poln. Gremo Celjani.
Odgovori
0 0
bobiv
12. 08. 2026 09.59
Čestitke Celje!
Odgovori
+2
2 0
Observatore kita
12. 08. 2026 09.55
👏👏
Odgovori
+3
3 0
jank
12. 08. 2026 09.28
Čestitke, za izjemen rezultat. Se pa kljub temu morajo zamisliti nad igro in nad tehnično nesposobnostjo večjega števila nogometašev. Edini, ki je na nivoju po tehničnem znanju je Kvesić. Kar pa bo najbrž premalo za kaj več.
Odgovori
-2
3 5
Pomladni cvet
12. 08. 2026 09.51
a lahko napišeš še bolj sramoten komentar, če nisi gledal tekme nimaš pravice komentirati v podrobnostih tekme kako je bil kdo dober. Če pa si jo gledal, pa ne vem kako da nisi opazil da je verbič dal gol in hkrati nekaj minut pred koncem tudi preprečil neposredni gol ararata s svojim posredovanjem.
Odgovori
+2
3 1
Observatore kita
12. 08. 2026 09.56
Še en nikoli srečen negativec
Odgovori
+1
2 1
Finfer
12. 08. 2026 09.15
klubski kravatarji in računovodje že računajo kako si bodo delili milijone krvavega denarja v svoje žepe brez dna !!
Odgovori
-6
1 7
Observatore kita
12. 08. 2026 09.56
Ti že veš
Odgovori
0 0
nekajpavem
12. 08. 2026 09.10
Čestitke za preobrat. Sreča je bila tokrat na strani Celjanov. Se je videlo da sta Verbič in Sešlar svetlobna leta narazen. Svit tudi dveh točnih podaj ne sestavi, kaj šele kaj drugega.
Odgovori
+2
2 0
Kolllerik
12. 08. 2026 09.06
Čudovit preobrat 💪
Odgovori
+2
2 0
kala 09
12. 08. 2026 08.40
Čestitke
Odgovori
+3
3 0
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