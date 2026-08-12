Verbič in Sešlar enotna: Uspelo nam je nekaj velikega, a delo še ni končano

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Celjani ostajajo v lovu na sanje in igranje tekem v elitni Ligi prvakov. Grofje so v končnici povratne tekme 3. kroga kvalifikacij LP doma pred 5000 navijači premagali Ararat-Armenio in si priigrali playoff kvalifikacij UEFA Lige prvakov. V 83. minuti je zadel Yaya Dukuly, le dve minuti zatem pa je Arena Z'dežele na noge skočila po golu povratnika v matični klub Benjamina Verbiča.

Slovenski prvak si je po dveh zaporednih igranjih v ligaškem delu konferenčne lige zagotovil najmanj ligaški del Lige Evropa, a še pred tem bo poskušal narediti odločilen korak k ultimativni želji - igranju v Ligi prvakov. Za to bo moral v zadnjem kvalifikacijskem krogu ugnati Slovan Bratislavo Kenana Bajrića in Andraža Šporarja, ki je izločil švedski Mjällby.

Celjani se veselijo zgodovinskega uspeha. V knežjem emstu še kako diši po Ligi prvakov ... FOTO: David Valant

Celjani so se dolgo mučili, igra ni in ni stekla, a bili so potrpežljivi in udarili, ko je biulo to najbolj pomembno. Ključno za napredovanje. Izkazala pa sta se oba rezervista. Vitor Campelos je imel srečno roko. V 83. minuti so domači navijači vendarle lahko skočili na noge.

Milot Avdyli je takrat z leve strani poslal žogo v kazenski prostor, Yaya Dukuly pa je nato žogo lepo sprejel in z nizkim strelom zadel za 1:0. Vsega nekaj trenutkov pozneje je Verbič poskrbel za preobrat, ko se je po podaji z desne strani dobro znašel v osrčju kazenskega prostora in zadel za 2:0 in zgodovinsko napredovanje pred vrata nogometne elite.

Yaya Dukuly je začel, Benjamin Verbič pa končal delo proti Armencem. FOTO: David Valant

'Težko povem kaj pametnega'



Benjamin Verbič se je na najboljši način vrnil v matični klub. Z golom za zmago. "Težko povem, kaj pametnega. To je noro. Ves čas smo verjeli v preobrat in končno zmago. Verjeli smo v ta gol in bili nagrajeni. Naredili smo veliko stvar, a pred nami je še pomembna stopnica. Komaj čakam na srečanje z Andražem Šporarjem in Kenijem Bajrićem v dresu Slovana. Veselim se dvobojev, ki nam lahko prinesejo Ligo prvakov," že gleda naprej junak celjske zmage, strelec odločilnega gola proti Armencem.



'Veselimo se tekem pred polnim stadionom'



Svit Sešlar ni imel ravno briljantnega večera v torek na celjski Areni. Kljub temu pa je 24-letni kapetan grofov dal svoj delež k pomembni zmagi in uvrstitvi v play-off Lige prvakov. "Mislim, da smo dominirali skozi celo tekmo. Držali smo konce igre v svojih rokah, a nam ni uspelo streti trdoživi tekmecev vse do končnice. Važno je, da smo verjeli in smo na koncu nagrajeni za trud," je med drugim povedal slovenski reprezentant, ki se zaveda, da so Celjani pred vrati nečemu "velikemu".

Svit Sešlar se s soigralci veseli play-offa LP. FOTO: Luka Kotnik

"Veselim se tekem pred polnim stadionom, ko se bo zbralo 12.000 gledalcev. To je nekaj, kar si želi vsak nogometaš. Verjamem, da nam bo uspelo preskočiti še zadnjo oviro na poti do velikega cilja," je v pogovoru za 24ur.com dodal prvi med enakimi v taboru aktualnih slovenskih prvakov.