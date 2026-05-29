Sešlar pred finalom Lige prvakov: Upam, da Arsenal ne bo skušal ubiti ritma

Arsenal in PSG sta se v Ligi prvakov pomerila že lani, takrat v polfinalu. Uspešnejši so bili Francozi, ki so Londončane pustili pred vrati finala, nato pa prvič v zgodovini osvojili evropski naslov.
Leto pozneje se zgodba nadaljuje. Arsenal v finale prihaja kot angleški prvak. Po 22 letih čakanja je osvojil Premier ligo, zdaj pa lovi še tisto lovoriko, ki je v klubskih vitrinah še nima. Leta 2006 je bil že zelo blizu, a ga je v finalu ustavila Barcelona.
"V finalu nikoli ni favoritov. Imamo dve enakovredni ekipi. Tudi če bi imeli izrazitega favorita, nikoli ne veš, kdo bo zmagal," pred evropskim spektaklom razmišlja Svit Sešlar.
Za Londončane bo to že 63. tekma sezone in verjetno najpomembnejša v zgodovini projekta Mikela Artete. Ko je 44-letni Bask prevzel Arsenal, je moštvo krasila predvsem atraktivnost in igrivost. Danes topničarji prisegajo na bolj disciplinirano, čvrsto in pragmatično igro. Ekipa, ki zna trpeti, braniti in kaznovati iz prekinitev. Ne vedno po okusu nogometnih romantikov, a z nogometom, ki prinaša rezultat.
Arsenal v letošnji Ligi prvakov še ne pozna poraza, prejel pa je le šest zadetkov. Leta 2004 je brez poraza osvojil angleško prvenstvo. Zdaj lahko neporažen osvoji še Evropo. A Sešlarju je, vsaj po slogu igre, bližje pariška zgodba.
"Jaz upam, da bo zmagal Paris Saint-Germain. Enostavno mi je bolj všeč njihov način igre, njihov slog. Napadajo igralec na igralca po celotnem igrišču. Uživam, ko jih gledam," priznava napadalni vezist Celja.
Na drugi strani PSG v finale prihaja z možnostjo, da potrdi nov evropski naslov. Lani je prvič stopil na vrh Evrope, zdaj lahko naslov ubrani prav proti tekmecu, ki ga je na poti do lanske krone že izločil.
Arsenal pa ima priložnost, da konča še eno dolgo čakanje. Chelsea za zdaj ostaja edini londonski klub z naslovom evropskega prvaka. Topničarji lahko angleškemu naslovu dodajo še evropskega in sezono spremenijo v zgodovinsko.
"Upam, da ne bo Arsenal skušal ubiti ritma. Upam, da bomo spremljali dobro in gledljivo tekmo," si želi Sešlar.
