Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Liga prvakov

Sešlar pred finalom Lige prvakov: Upam, da Arsenal ne bo skušal ubiti ritma

Celje, 29. 05. 2026 16.07 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Simon Valant
Svit Sešlar

V Celju, kjer so nogometaši osvojili tretji naslov državnih prvakov v zgodovini kluba, smo se ob pokalu pogovarjali s Svitom Sešlarjem, enim od pomembnih obrazov šampionske zasedbe. Beseda je hitro zavila tudi proti evropskemu vrhuncu sezone – sobotnemu finalu Lige prvakov med Arsenalom in Paris Saint-Germainom, ki ga boste lahko od 17. ure naprej s studijskim delom spremljali na POP TV in VOYO.

Arsenal in PSG sta se v Ligi prvakov pomerila že lani, takrat v polfinalu. Uspešnejši so bili Francozi, ki so Londončane pustili pred vrati finala, nato pa prvič v zgodovini osvojili evropski naslov.

Leto pozneje se zgodba nadaljuje. Arsenal v finale prihaja kot angleški prvak. Po 22 letih čakanja je osvojil Premier ligo, zdaj pa lovi še tisto lovoriko, ki je v klubskih vitrinah še nima. Leta 2006 je bil že zelo blizu, a ga je v finalu ustavila Barcelona.

"V finalu nikoli ni favoritov. Imamo dve enakovredni ekipi. Tudi če bi imeli izrazitega favorita, nikoli ne veš, kdo bo zmagal," pred evropskim spektaklom razmišlja Svit Sešlar.

Za Londončane bo to že 63. tekma sezone in verjetno najpomembnejša v zgodovini projekta Mikela Artete. Ko je 44-letni Bask prevzel Arsenal, je moštvo krasila predvsem atraktivnost in igrivost. Danes topničarji prisegajo na bolj disciplinirano, čvrsto in pragmatično igro. Ekipa, ki zna trpeti, braniti in kaznovati iz prekinitev. Ne vedno po okusu nogometnih romantikov, a z nogometom, ki prinaša rezultat.

Arsenal v letošnji Ligi prvakov še ne pozna poraza, prejel pa je le šest zadetkov. Leta 2004 je brez poraza osvojil angleško prvenstvo. Zdaj lahko neporažen osvoji še Evropo. A Sešlarju je, vsaj po slogu igre, bližje pariška zgodba.

"Jaz upam, da bo zmagal Paris Saint-Germain. Enostavno mi je bolj všeč njihov način igre, njihov slog. Napadajo igralec na igralca po celotnem igrišču. Uživam, ko jih gledam," priznava napadalni vezist Celja.

Na drugi strani PSG v finale prihaja z možnostjo, da potrdi nov evropski naslov. Lani je prvič stopil na vrh Evrope, zdaj lahko naslov ubrani prav proti tekmecu, ki ga je na poti do lanske krone že izločil.

Finale Lige prvakov na POP TV in VOYO!
Finale Lige prvakov na POP TV in VOYO!
FOTO: 24ur.com

Arsenal pa ima priložnost, da konča še eno dolgo čakanje. Chelsea za zdaj ostaja edini londonski klub z naslovom evropskega prvaka. Topničarji lahko angleškemu naslovu dodajo še evropskega in sezono spremenijo v zgodovinsko.

"Upam, da ne bo Arsenal skušal ubiti ritma. Upam, da bomo spremljali dobro in gledljivo tekmo," si želi Sešlar.

Finale Lige prvakov med Arsenalom in Paris Saint-Germainom bo v soboto na POP TV in VOYO. Studijski del se začne ob 17. uri.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet liga prvakov svit sešlar

Nov velik korak za UEFO: Čeferin obelodanil sodelovanje z Alibabo

Moskisvet.com To se bo dogajalo na finalu Lige prvakov!
24ur.com Enrique: Izločili smo že Liverpool in Aston Villo, zakaj ne bi še Arsenala?
Moskisvet.com Pred finalom Lige prvakov: Komu Lukač napoveduje zmago?
24ur.com Kladiva po osvojeni lovoriki: Še zmeraj ne dojamemo, kaj nam je uspelo
24ur.com Tekma sezone se bliža: PSG ali Arsenal?
24ur.com Arsenalov pragmatizem ali pariška improvizacija?
24ur.com 'Arsenal si zasluži osvojiti Ligo prvakov, je eden največjih klubov na svetu'
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Preprosto čudovita: Zala Djurić žari v svoji novi življenjski vlogi
Taki so otroci, ki so rojeni v znamenju dvojčka
Taki so otroci, ki so rojeni v znamenju dvojčka
Mit o kajenju v nosečnosti: ali je res bolje prenehati postopoma?
Mit o kajenju v nosečnosti: ali je res bolje prenehati postopoma?
Kako Tonči Huljić doživlja vlogo dedka
Kako Tonči Huljić doživlja vlogo dedka
zadovoljna
Portal
Tako bo zmagovalka Kmetije porabila 50 tisoč evrov
Petar in Anastasia na Otok ljubezni? Ujeli so ju na castingu
Petar in Anastasia na Otok ljubezni? Ujeli so ju na castingu
Slovenska voditeljica v solzah sreče, to je naredil njen partner
Slovenska voditeljica v solzah sreče, to je naredil njen partner
Edine hlače, ki jih bomo nosile to poletje
Edine hlače, ki jih bomo nosile to poletje
vizita
Portal
Motili smo se glede posta, ugotavlja obsežna študija
Ta simptom ignorira 90 % ljudi – a pogosto napoveduje bolezen
Ta simptom ignorira 90 % ljudi – a pogosto napoveduje bolezen
Kako učinkoviti so v resnici izdelki za nego kože
Kako učinkoviti so v resnici izdelki za nego kože
Napihnjenost ni 'normalna': strokovnjaki opozarjajo na skrite težave
Napihnjenost ni 'normalna': strokovnjaki opozarjajo na skrite težave
cekin
Portal
Bruto visok, neto pa ... Odvisno, kje živite
'Če dobiš petico, dobiš 50 evrov' – napaka, ki jo dela vse več staršev
'Če dobiš petico, dobiš 50 evrov' – napaka, ki jo dela vse več staršev
Upokojenci na račune prejeli za en odstotek višje pokojnine
Upokojenci na račune prejeli za en odstotek višje pokojnine
Na pošto drugi paket informativnih izračunov dohodnine za lani
Na pošto drugi paket informativnih izračunov dohodnine za lani
moskisvet
Portal
Resnična plat dela na superjahtah: Kaj se skriva za razkošjem?
Slavni tenisač pokazal deformirano stopalo
Slavni tenisač pokazal deformirano stopalo
Večina moških po 30. letu ne opazi, da jim te navade uničujejo telo
Večina moških po 30. letu ne opazi, da jim te navade uničujejo telo
Breskvica po razhodu skriva novo ljubezen? Ne, ni Luka Dončić
Breskvica po razhodu skriva novo ljubezen? Ne, ni Luka Dončić
dominvrt
Portal
Parket brez leska? Ta domača mešanica ga obnovi v nekaj minutah
Vaše rastline lahko v 48 urah propadejo – razen če naredite to eno stvar
Vaše rastline lahko v 48 urah propadejo – razen če naredite to eno stvar
Najprej šok, nato olajšanje: zadnji dnevi prenove so vse obrnili na glavo
Najprej šok, nato olajšanje: zadnji dnevi prenove so vse obrnili na glavo
Kako izbrati poletno posteljnino za hladen in udoben spanec brez potenja
Kako izbrati poletno posteljnino za hladen in udoben spanec brez potenja
okusno
Portal
Poletna sladica, ki združuje maline in pistacijo na najboljši možen način
Zvezda piknika, ob kateri boste pozabili na ražnjiče in čevapčiče
Zvezda piknika, ob kateri boste pozabili na ražnjiče in čevapčiče
Pozabite na klasičen krompir: priloge, ki so trenutno v trendu
Pozabite na klasičen krompir: priloge, ki so trenutno v trendu
Tekmovalka MasterChefa navdušuje z viralno sladico iz ponve
Tekmovalka MasterChefa navdušuje z viralno sladico iz ponve
voyo
Portal
Ja, Chef!
Gepack
Gepack
Sanjski moški
Sanjski moški
Kotlina
Kotlina
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725