Sešlar pred finalom Lige prvakov: Upam, da Arsenal ne bo skušal ubiti ritma

Arsenal in PSG sta se v Ligi prvakov pomerila že lani, takrat v polfinalu. Uspešnejši so bili Francozi, ki so Londončane pustili pred vrati finala, nato pa prvič v zgodovini osvojili evropski naslov.

Leto pozneje se zgodba nadaljuje. Arsenal v finale prihaja kot angleški prvak. Po 22 letih čakanja je osvojil Premier ligo, zdaj pa lovi še tisto lovoriko, ki je v klubskih vitrinah še nima. Leta 2006 je bil že zelo blizu, a ga je v finalu ustavila Barcelona.

"V finalu nikoli ni favoritov. Imamo dve enakovredni ekipi. Tudi če bi imeli izrazitega favorita, nikoli ne veš, kdo bo zmagal," pred evropskim spektaklom razmišlja Svit Sešlar.

Za Londončane bo to že 63. tekma sezone in verjetno najpomembnejša v zgodovini projekta Mikela Artete. Ko je 44-letni Bask prevzel Arsenal, je moštvo krasila predvsem atraktivnost in igrivost. Danes topničarji prisegajo na bolj disciplinirano, čvrsto in pragmatično igro. Ekipa, ki zna trpeti, braniti in kaznovati iz prekinitev. Ne vedno po okusu nogometnih romantikov, a z nogometom, ki prinaša rezultat.