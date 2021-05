Napetost se stopnjuje: angleški navijači v Portu pričarali sijajno vzdušje

Večina privržencev Chelseaja je zbrana v eni od dveh navijaških con v središču mesta, medtem ko so privrženci Manchester Cityja, kot so to storili že v četrtek in petek, svoje mesto našli na Trgu Ribeiro tik ob reki Douro. Tako pri enih kot pri drugih je ob spremljavi tisoč in ene navijaške pesmi že dopoldan vladalo zares imenitno vzdušje. Skakalo se je po mizah in oblivalo s pivom, kar je na lastni koži občutil tudi naš snemalec, ob tem pa gre pohvaliti dejstvo, da tukajšnja policija praktično nima dela.

Čeprav je moč občutiti povečano prisotnost varuhov reda in miru, nasilnih izpadov ne na eni ne na drugi strani ni. V številnih lokalih so zbrane skupine navijačev obeh klubov, ki si izmenjujejo navijaške napeve, uživajo v odličnem vremenu in predvsem občutku stare normalnosti, kot se je izrazil eden od naših sogovornikov.

Med potjo iz navijaške cone, v kateri so privrženci Londončanov, do trga Ribeiro, smo naleteli na sestri Marcosa Alonsa, Mercedes in Lucio. Kot sta povedali, pričakujeta izid 3:1 v korist Chelseaja in vsaj en zadetek svojega brata. Vprašali smo ju tudi, če morda vesta, ali bo nocoj zaigral ali ne, a jima te informacije Marcos še ni razkril. Predvsem pa sta poudarili, da sta na trenutno najbolj ponosni sestri na svetu. Zanimivo je tudi dejstvo, da sta do vstopnici prišli po poti večine navijačev, torej sta ju kupili v običajni prodaji. Vsak nogometaš je od uefe za finale prejel le dva, Marcos pa je svoji namenil očetu in mami.

Na drugi strani sta navijača Manchester Cityja John in Mike v Portu praktično brezplačno, saj jima je potovanje in tudi vstopnico pokril predsednik kluba šejk Mansur. Pravita, da je s to potezo še pridobil na priljubljenosti med navijači meščanov, saj ni “tipičen bogataški lastnik”, ki v klubu vidi samo profit, temveč ga iskreno nosi v srcu.

Mike je v napovedi pred tekmo poudaril, da ima City nedvomno občutno boljše moštvo, skrbi pa ga predvsem, kaj bo pričaral Pep Guardiola. O tem, da španski strokovnjak na najpomembnejših tekmah rad komplicira, smo že poročali. Če pa bo nocoj prišel do svojega tretjega naslova v Ligi prvakov, se bo v zgodovino zapisal kot najboljši trener v zgodovini, sta prepričana navijača iz Manchestra.