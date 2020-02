Setien pred gostovanjem Barce v Neaplju: Vemo, kakšno ozračje nas tam čaka

Napoli in Barcelona se v evropskih tekmovanjih še nikoli nista srečala. Prenos torkove tekme bo na Kanalu A in VOYO ob 20.40.

Napoli je v Ligi prvakov na domačem San Paolu še kako nevaren, kar je v zadnjih dveh sezonah občutil tudi aktualni prvak Lige prvakov Liverpool. Ta je na obeh obiskih Neaplja klonil. Tudi favorizirano Barcelono na jugu Italije pred več kot 50-tisočglavo množico navijačev čaka pravi pekel. Tega se zavedajo tudi Katalonci sami. "Ti igralci in ta ekipa ima dober spomin. Vejo, kako pomembna je ta tekma v Neaplju. Jasno je, da ne gre za eno tekmo, da sledi še povratna. To vemo, zelo dobro se zavedamo, kakšno ozračje nas čaka tam. Toda zavedamo se, da smo nogometaši, ki na takšni ravni igrajo že veliko let. Ekipa je v zelo pozitivnem psihičnem stanju za to tekmo in tekme ki prihajajo. To bomo skušali zadržati vse do konca," je povedal trener Barcelone Quique Setien pred tekmo v Neaplju. Barcelona bo v tekmo vstopila z dobro popotnico, potem ko je dobila zadnjo tekmo španskega državnega prvenstva. S 5:0 je doma premagala zasedbo Eibarja, a že nekajkrat letos in v zadnjih sezonah smo se prepričali, da je Barcelona lahko v gosteh bistveno slabša zasedba kot na domačem Camp Nouu.

"Napoli je velika ekipa, ki premore veliko dobrih nogometašev. Čeprav v italijanskem prvenstvu niso dosegali pričakovanih rezultatov, je treba pogledati, kako dobro so odigrali nekatere tekme v skupinskem delu, na primer proti Liverpoolu,"je pred gostovanjem pri Napoliju za uradno spletno stran Uefe povedal vezist Barcelone Frenkie De Jong. Nizozemec je še opozoril, da so tekme na izločanje povsem nekaj drugega kot tekme v skupinskem delu. "Tu ni prostora za napake in popravne izpite. V izločilnih bojih je več pritiska, majhne razlike v kakovosti in gledalci so veliko bolj vpeti," je opozoril vezist Barce, ki se je v katalonsko prestolnico preselil poleti iz Ajaxa.

Napoli je doma v Ligi prvakov nazadnje izgubil 1. novembra 2017, ko ga je ugnal Manchester City (2:4). Na zadnjih desetih tekmah je bil to tudi edini poraz Neapeljčanov pred domačimi gledalci v Ligi prvakov. Na zadnjih 10 tekmah so nogometaši Napolija kar sedemkrat zmagali, dvakrat remizirali in enkrat izgubili. Po skupinskem delu, v katerem so doma ugnali zasedbo Liverpoola, jih čaka prva tekma v Ligi prvakov pod taktirko novega trenerja Gennara Gattusa. Tako kot Neapeljčani se v izločilne boje tudi Katalonci podajajo z novim trenerjem. Setien je namreč na klopi Barce zamenjal Ernesta Valverdeja, ki je odletel po španskem superpokalu.