Setien tudi uradno ni več trener Barcelone

"Quique Setien ni več trener prve ekipe. Ime novega trenerja bo znano v prihodnjih dneh kot del prevetritve prve ekipe," je naTwitter zapisal klub. Obenem so se Setienu zahvalila za sodelovanje in mu zaželeli vso srečo v prihodnosti. Setien je vodenje Barcelone prevzel 13. januarja letos, ko je zamenjal Ernesta Valverdeja, in podpisal pogodbo do junija 2022, a so se mu zaradi neuspehov predčasno zahvalili za sodelovanje. Katalonci v letošnji sezoni niso osvojili nobene lovorike, kar se je zgodilo prvič po letu 2007, v ligi prvakov pa so v četrtfinalu doživeli pravi polom proti Bayernu. Setien je ekipo vodil na 25 tekmah (19-krat v španski la ligi, trikrat v ligi prvakov in trikrat v kraljevem pokalu), 16-krat je s svojimi igralci zmagal, štirikrat remiziral in petkrat izgubil. Med možnimi zamenjavami na klopi Barce se omenja več imen, med katerimi prednjači NizozemecRonald Koeman, ki bi s tem posledično zapustil selektorski stolček nizozemske izbrane vrste. Koeman je šest let igral za Barcelono in leta 1992 v evropskem finalu zabil tudi odločilni gol proti Sampdorii za prvi naslov Kataloncev v ligi prvakov, na Camp Nou pa je bil med letoma 1998 in 2000 tudi pomočnik trenerja Luisa van Gaala.

Na današnji seji upravnega odbora so se tudi odločili, da bodo volitve za predsednika kluba namesto pomladi 2021 potekale sredi marca prihodnje leto.