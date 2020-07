Setien zadovoljen, da Napoli prihaja na Camp Nou

Pred petkovim žrebom četrtfinala in polfinala Lige prvakov je Uefa sklenila tudi, da bodo preostale štiri tekme osmine finala lahko moštva gostila na svojih stadionih in ne na nevtralnem terenu. To pomeni, da bo Barcelona povratno tekmo proti Napoliju odigrala na stadionu Camp Nou. Sicer brez navijačev, a že domače okolje bo zanesljivo prednost za Katalonce, imajo pa tudi dobro izhodišče po prvi tekmi (na prvi tekmi v Neaplju sta tekmeca remizirala 1:1).

Z dejstvom, da bodo lahko eno tekmo v Ligi prvakov še odigrali doma, je bil zadovoljen tudi trener Quique Setien, ki meni, da je prevladal fair-play. "Nisem imel prav velikih pričakovanj pred žrebom, saj je za nas najbolj pomembno, da se osredotočimo na tekmo z Napolijem, ki bo ključnega pomena. Vemo, da bomo igrali doma, kar je pošteno. Dobro je vedeti, kakšen je žreb in da lahko analiziramo morebitne tekmece, a nas čaka še nekaj dela v domačem prvenstvu. Potem pride na vrsto tekma z Napolijem, ki bo ključnega pomena,"je dejal Setien.

Če Barca izloči Napoli, se bo v četrtfinalu, na zaključku sezone, ki bo na Portugalskem, najverjetneje pomerila z münchenskim Bayernom. Bavarci imajo res izjemno prednost, saj so s 3:0 v Londonu premagali Chelsea, čaka jih še povratna tekma v Münchnu.