Po Mbappeju v Španiji pustošil še Haaland, a Sevilla ohranja (realne) upe

Domači nogometaši so v srečanje vstopili s sijajno popotnico, saj so pred tem v vseh tekmovanjih zabeležili kar devet zaporednih zmag ob le enem prejetem zadetku. Poleg tega strategJulen Lopetegui praktično ni imel težav s poškodbami in je od prve minute na zelenico poslal skoraj najmočnejšo zasedbo. Od tistih, ki bi tekmo morda lahko začeli, sta manjkala zgolj že dlje časa odsotna Marcos Acuna in Lucas Ocampos, oba zaradi poškodbe. Kot osrednji branilec je zopet zaigral Jules Kounde, ki je minuli teden zabil izjemen zadetek Barceloni, od ofenzivnih nogometašev pa bi veljalo izpostaviti Ivana Rakitićana položaju "desetke", Susa in zimskega prišleka iz AtalantePapuja Gomezana krilnih pozicijah ter Youssefa En-Nesyrijav konici napada.

Na drugi strani je Borussia na zadnjih sedmih tekmah le dvakrat slavila, kar trikrat pa je morala priznati premoč nasprotniku. Začasni trener Edin Terzić, ki ga bo po koncu sezone nadomestil Marco Rose, trenutni strateg Borussie iz Mönchengladbacha, je od prve minute v osrčje zvezne vrste poslal tudi Juda Bellinghama. Nadarjeni 17-letnik je postal sploh najmlajši Anglež, ki je kdaj začel tekmo izločilnih bojev Lige prvakov. Pred njim pa je mesto v prvi enajsterici dobil udarni Borussiin trio Marco Reus, Jadon Sancho in Erling Haaland. Debi na najelitnejšem evropskem odru pa je ob odsotnosti rojaka in prvega vratarja gostovRomana Bürkija dočakal 33-letniMarwin Hitz.

Podobno kot obračun na Dragau, kjer je Porto proti Juventusu povedel že v drugi minuti, se je tudi obračun na stadionu Ramon Sanchez Pizjuan začel silovito. Sevilla je takoj prevzela nadzor nad igro, kar jo je nagradilo že v sedmi minuti. Po hitri kombinaciji na levi strani napada jeFernando z ostro podajo prenesel težišče igre na desno, kjer je bil Suso. Pričakovati je bilo, da se bo nekdanji nogometaš Milana odločil za strel z razdalje, saj je bil v odličnem položaju, a je najprej kot na vrtiljaku z lažnim strelom zavrtel Sancha, nato pa s kakšnih 20 metrov le sprožil nizek strel, ki ga je pred lastnim vratarjem preusmeril Matts Hummels, tako da je bil Hitz brez moči. Gostje so v prvih minutah izgledali povsem izgubljeno, saj so žoge zapravljali eno za drugo, na njihovo srečo pa so kljub neprepričljivi igri kmalu prišli do izenačenja. V 19. minuti je po podaji Erlinga Haalanda z velike razdalje sprožilMahmoud Dahoud, ki je s plasiranim strelom v levi zgornji kot matiral nemočnega Yassina Bounouja, bolj znanega pod nadimkom Bono.