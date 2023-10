Sevilla išče novega trenerja

Pred prihodom k Sevilli je bil Jose Luis Mendilibar trener Alavesa, ki ga je odstavil aprila 2022. Po slabem letu dni brez službe je na mestu glavnega trenerja Seville zamenjal Argentinca Jorgeja Sampaolija ter s klubom dobra dva meseca kasneje osvojil Ligo Evropa. Sedemkratni zmagovalci tega tekmovanja pa to sezono na prvenstveni lestvici zasedajo šele 14. mesto. Na osmih tekmah so po dvakrat zmagali in remizirali, štirikrat pa izgubili. V tem krogu so doma remizirali proti Rayu Vallecanu (2:2).

Potem ko je Sevilla v sezonah 2019/20, 2020/21 in 2021/22 v prvenstvu vselej zasedla četrto mesto, je v pretekli sezoni zmogla le do 12. mesta, a kasneje osvojila Ligo Evropa.

To sezono posledično igra v Ligi prvakov in v skupini B po dveh remijih zaseda tretje mesto pred četrtim PSV Eindhovnom ter za vodilnim Lensom in drugouvrščenim Arsenalom.