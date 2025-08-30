Sevilla pripeljala izkušenega Azpilicueto

Cesar Azpilicueta je v karieri španske barve trikrat branil na svetovnih prvenstvih, v klubski karieri pa je blestel v londonskem Chelseaju, kjer je med leti 2012 in 2023 preživel kar 11 sezon in zbral 508 nastopov. Z Londončani je osvojil tako angleško prvenstvo kot tudi Ligo prvakov. Nato se je preselil v Madrid.
Leta 2021, ko je Chelsea v finalu Lige prvakov premagal Manchester City z 1:0, je bil 36-letni Španec celo kapetan ekipe. Za reprezentanco je zbral 44 nastopov. Sevilla, ki je, kot še piše STA, izgubila uvodni tekmi španskega prvenstva, bo v nedeljo gostovala v Gironi.
