Sevilla pripeljala izkušenega Azpilicueto

Sevilla, 30. 08. 2025 07.25 | Posodobljeno pred 8 dnevi

Cesar Azpilicueta bo kariero nadaljeval pri Sevilli. Nazadnje je bil ta nekdanji branilec španske reprezentance soigralec Jana Oblaka pri madridskem Atleticu, kjer pa se mu je pogodba iztekla. Azpilicueta je z ekipo iz Andaluzije podpisal enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja.

Cesar Azpilicueta je v karieri španske barve trikrat branil na svetovnih prvenstvih, v klubski karieri pa je blestel v londonskem Chelseaju, kjer je med leti 2012 in 2023 preživel kar 11 sezon in zbral 508 nastopov. Z Londončani je osvojil tako angleško prvenstvo kot tudi Ligo prvakov. Nato se je preselil v Madrid.

Leta 2021, ko je Chelsea v finalu Lige prvakov premagal Manchester City z 1:0, je bil 36-letni Španec celo kapetan ekipe. Za reprezentanco je zbral 44 nastopov. Sevilla, ki je, kot še piše STA, izgubila uvodni tekmi španskega prvenstva, bo v nedeljo gostovala v Gironi.

