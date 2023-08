Silva o podaljšanju s Cityjem: Želim se vpisati v zgodovino otoškega nogometa

"Vstopam v sedmo sezono s Cityjem. Od prihoda se spomnim le ene sezone, v kateri nismo bili uspešni. Tako je to pomenilo osvajanje lovorik, kar pomeni veliko zmagovanja, in jaz res rad zmagujem. Dobro je zmagovati," je, kot poroča STA, povedal 29-letni Silva, ki je med drugim s Cityjem osvojil pet naslovov državnega prvaka in tudi Ligo prvakov. "Priznam, da se želim vpisati v zgodovino otoškega klubskega nogometa. Vem, da še nikomur v Angliji ni uspelo štirikrat zapored osvojiti prvenstva. To je vsaj zame osebno največji izziv v tekoči sezoni."