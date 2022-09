Simeone: Če bi mi igrali tako kot Real, bi nas vsi kritizirali

Prvič je zadel Brazilec Rodrygo v 18. minuti, drugič pa Urugvajec Federico Valverde v 36. minuti. Končni izid tekme je v 83. minuti postavil Španec Mario Hermoso. "Vse smo dali od sebe. Igralcem ne smem in ne morem očitati prav nič," je po izgubljenem "El Derbi Madrileñu" sporočil strateg Atletica Diego Simeone, ki je vseh 90 minut in sodnikov podaljšek ob robu igrišča "igral" s svojimi fanti. Ni pomagalo, zmaga je odšla v soseščino in Real je še vedno točkovno 100% v prvenstvu. "Real ima ubijalski protinapad. Neverjetno tranzicijo iz obrambe v ofenzivo. Ob tem je čvrst v obrambi in zabije skorajda iz vsake priložnosti njihov trener je opravil, oziroma opravlja odličen posle. A to smo vedeli tudi že pred tekmo," je za madridski AS razpredal strateg Atletov Diego Simeone, ki je v nadaljevanju pogovora dregnil ob Carla Ancelottija in njegovo strategijo na Wandi Metropolitani. "Prekrasno ej videti ekipo, kis e tako nizko brani in tako hitro prehaja v protinapad. Spominja me na našo igro izpred nekaj let, ko smo v kadru imeli tudi Diega Costo. Nas so takrat vsi kritizirali," je bil nagajiv v izjavi Argentinec na klopi rdeče-belih. "Razočarani smo in jezni hkrati. Imamo občutek, da smo si zaslužili več," je zaključil poglavje prvega madridskega derbija sezone Diego Simeone.