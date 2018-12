Simeone: Če si član Reala, potem je pot do individualnih nagrad odprta

Kontroverzni argentinski strokovnjak Diego Simeone , dolgoletni trener madridskega Atletica , je brez dlake na jeziku in dokaj neposredno komentiral letošnji izbor za nogometaša leta, ki je pripadel hrvaškemu vezistu Luki Modriću . Hrvat je član Reala od leta 2012, sedaj pa je prvič prejel laskavo nagrado. Simeone meni, da nezasluženo. " Thibaut Courtois odide v Real in naenkrat je najboljši na svetu. Ko je bil pri nas, ga ni nihče koval v zvezde. Tudi ne, ko je branil v Londonu. Spomnim pa se, da je nagrado za najboljšega vratarja prejel Keylor Navas , Thibaut pa je bil takrat član Atletica . Nekatere stvari so, ki preprosto nimajo smisla. V svetu nogometa moraš požreti marsikatero pikro, če nisi član pravih klubov. V tem primeru pravega kluba. Če si, potem lažje živiš," je Marci"prodal" zgodbo Diego Simeone in tako močno ujezil tabor galaktikov.

"Vsak ima pravico do svojega mnenja. Nimam nič proti, če Simeone hvali svoje igralce in je mnenja, da so nekateri boljši od mene. Moti le, ker se non-stop oglaša z mnenji o Realu. Pogosto komentira dogajanje v našem taboru," je v daljšem pogovoru za hrvaške Sportske novostipovedal 33-letni Zadrčan, ki Argentincu nikakor ni hotel ostati dolžan. "On uspehe Reala podcenjuje. Ves čas govori o nečastnem početju, omalovažuje uspehe Reala. Jaz osebno gojim veliko spoštovanje do njegovega kluba in igralcev. Ko so nas premagali, smo jim iskreno čestitali. Ni prav, da naše uspehe komentira na populističen način in trdi, da smo favorizirani."



Spomnimo, Modrić je postal prvi Hrvat z omenjeno nagrado, ob tem pa je prekinil desetletje dolgo prevlado Argentinca Lionela Messija in Portugalca Cristiana Ronalda, ki sta si od leta 2007, ko jo je dobil Brazilec Kaka, razdelila vsak po pet zlatih žog.