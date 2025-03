Simeone in Ancelotti enotna: To bo tekma z malo golov

Po prvem dejanju madridskega obračuna v osmini finala nogometne Lige prvakov je še vse odprto. Minimalna zmaga galaktikov ne zagotavlja ničesar, sploh, ker jih na domačem dvorišču Atletica čaka pregovorno peklensko vzdušje na stadionu Metropolitano. Trenerja ekip Carlo Ancelotti in Diego Simeone sta v napovedih enotna, da bo to obračun z malo zadetki. Prenos Kanal A in VOYO. S studijskim delom začnemo ob 20.30.

Atletico in Real z različnima popotnicama pričakujeta spopad na Metropolitani. Atleti so v mini madridskem derbiju z Getafejem nepričakovano izgubili (1:2), Real pa je, prav tako v madridskem obračunu, vendarle strl odpor Raya Vallecana (2:1) in s tekmo več zasedel vrh v španskem prvenstvu, Atleti pa po nepričakovanem porazu zaostajajo za točko.

"Mnogi pričakujejo, da se je v slačilnico vselil nemir po porazu z Getafejem. Resda je poraz boleč in ni prišel v pravem trenutku, toda po drugi strani nas je še bolj povezal in pred spopadom z Realom v našem taboru vlada popolna mobilizacija. Mislim, oziroma prepričan sem, da bo poraz v španskem prvenstvu le še dodaten motiv za nas. V to sem zares prepričan," je španskemu AS-u pred madridskim derbijem zaupal strateg Atletica Diego Simeone, ki ne verjame, da bo v sredo zvečer na tekmi padlo veliko zadetkov.

Ta bo imel, podobno kot pred spopadom na Berbaneuu, na voljo kompletno zasedbo in visoko motivirane igralce. Sploh Julian Alvarez z 22 doseženimi zadetki v tej sezoni predstavlja največjo nevarnost za galaktike in seveda najmočnejše orožje Atletov v boju za četrtfinale. "Komaj čakamo, da se vse skupaj začne. Smo na trnih, saj se zavedamo, za kakšen vložek gre. In tudi to, kako zahtevno delo nas čaka. A pred našimi navijači je vse mogoče. Pripravili bodo takšno vzdušje, da bo Realu težko igrati," verjame v "kotel" Metropolitana Argentinec, ki se je na Bernabeuu podpisal pod prekrasen gol, ki je takrat pomenil izenačenje na 1:1. "Tudi če do konca sezone ne zabijem več zadetka, samo da gremo naprej," je bil za AS za konec slikovit Julian Alvarez.

Ancelotti: Vajeni smo takšnih tekem, toda igranje proti Atleticu je vedno nekaj drugega

Real, za razliko od mestnih rivalov, v povratni obračun osmine finala vstopa z zmago iz španskega prvenstva, s katero se je (s tekmo več od Barce), spet zavihtel na sam vrh. Strateg belega baleta Carlo Ancelotti je v drugem polčasu obračuna z Rayom že razmišljal o Ligi prvakov. Real v drugem polčasu ni blestel, premaknil je za prestavo do dve nižje in zgolj čuval minimalno prednost ter na koncu zasluženo zmagal. Ob tem pa prihranil moči za Atlete.

Je pa skoraj gotovo, da v prvi postavi ne bo legendarnega Hrvata Luka Modrića, ki je proti Rayu odigral celo tekmo ... "Ni nujno. To, da je igral celo tekmo, še ni razlog, da ga ne bo v začetnem kadru," se je kar malo "pravdal" Ancelotti, ki pa bržkone 40-letnega Hrvata ne bo uvrstil v udarno enajsterico. "Nekaj še imam dilem, tudi poškodbe imajo svojo besedo, toda ne pričakujem večjih sprememb glede na prvo tekmo," je AS-u sporočil Ancelotti, ki pričakuje taktično, če že ne šahovsko partijo, saj tekmeca loči zgolj en sam gol.



"Ne verjamem v golijado na povratnem obračunu. Verjetno se bomo vsi obnašali zelo disciplinirano in odgovorno. Nasprotnik ne bo brezglavo napadal, saj zaostaja zgolj za en gol. Na drugi strani pa tudi ne bodo želeli prejeti zadetka. Sploh pa ne takšnega, da bi po njem rezultatsko zaostajali. Kot pravim, ne pričakujem večjega števila golov. Lahko, da bo odločil že en sam," je bil za AS neposreden izkušeni Italijan na klopi serijskih šampionov v Ligi prvakov.

Da so to tekme, zaradi katerih se dela in živi, je prepričan tudi Brazilec Rodrygo, ki je avtor prelepega prvega zadetka s prve tekme na Bernabeuu. "Zelo spoštujemo Atlete. Mislim, da to ni več tista ekipa izpred nekaj let, ko se je v glavnem branila, zato bodo še bolj nevarni, saj imajo več orožij. Imamo majhno prednost, ki utegne v tako izenačenih dvobojih biti tudi odločilna. Real bo igral po svoje, četudi smo v prednosti, pa bomo tudi na povratni tekmi iskali zmago," je prepričan 24-letni Brazilec.



