Simeone izključen po sporu z navijači: 90 minut so me žalili

Liverpool je v sredo še na peti zaporedni tekmi v vseh tekmovanjih prišel do zmage v izdihljajih obračuna, ob tokratnem slavju pa je bil poleg junaka Virgila van Dijka v središču dogajanja trener nasprotne ekipe Diego Simeone, ki je ob koncu evropskega spektakla izgubil živce.
Izkušeni argentinski trener se je sodniku potožil zaradi zaničljivih gest navijačev v prvi vrsti tribun, ki so na Anfieldu v neposredni bližini igrišča. Izstopal je eden izmed navijačev, ki je proti Simeoneju kazal sredinca že v 81. minuti, ko je Atletico Madrid izenačil na 2:2.
55-letni nogometni strokovnjak je bil zaradi reakcije na provokacije izključen. "Celo tekmo so me žalili, ampak jaz sem tisti, ki mora ostati miren in vse to požreti. Moj odziv ni bil primeren, ampak ne zavedate se, kako je, če vas nekdo 90 minut zmerja. Sodnik je rekel, da me razume, sam pa upam, da bodo pri Liverpoolu identificirali navijača, ki bi moral biti kaznovan," je po tekmi dejal Simeone.
Argentinec dodaja, da bi morali temu problemu posvetiti več pozornosti: "Trenerji smo v nezavidljivem položaju, saj moramo preslišati vse žalitve. Tako kot se borimo proti rasizmu, bi se morali proti zmerjanju, ki je na stadionih usmerjeno proti trenerjem. Tudi mi smo samo ljudje."
Simeone se v sporu z angleško nogometno javnostjo tokrat ni znašel prvič, saj je na tekmi med Manchester Unitedom in Atletico Madridom leta 2022 proti njemu, medtem ko je zapuščal zelenico, poletelo število različnih predmetov. Takrat se ni odzval, posledično tudi ni bil kaznovan, je pa moral zaradi neprimernega vedenja 20.000 evrov plačati leta 2019, ko se je ob zmagi proti Juventusu z 2:0 obrnil proti Cristianu Ronaldu in se zagrabil za mednožje. Ronaldo je na povratni tekmi dosegel hattrick, izločil Atletico Madrid, ponovil neprimerno gesto Simeoneja in moral na ta račun plačati enako vsoto kot argentinski trener, za katerega še ni znano, če bo kaznovan zaradi sredinega spora z navijači Liverpoola.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.