Simeone izključen po sporu z navijači: 90 minut so me žalili

Potem ko je Virgil van Dijk v 92. minuti tekme med Liverpoolom in Atletico Madridom zabil za zmago domačih, je veliko pozornosti požel gostujoči trener Diego Simeone, katerega so varnostniki ločili od navijačev redsov. Argentinec je bil po odzivu na provokacije izključen: "Kot se borimo proti rasizmu, bi se morali proti zmerjanju."

Liverpool je v sredo še na peti zaporedni tekmi v vseh tekmovanjih prišel do zmage v izdihljajih obračuna, ob tokratnem slavju pa je bil poleg junaka Virgila van Dijka v središču dogajanja trener nasprotne ekipe Diego Simeone, ki je ob koncu evropskega spektakla izgubil živce. Izkušeni argentinski trener se je sodniku potožil zaradi zaničljivih gest navijačev v prvi vrsti tribun, ki so na Anfieldu v neposredni bližini igrišča. Izstopal je eden izmed navijačev, ki je proti Simeoneju kazal sredinca že v 81. minuti, ko je Atletico Madrid izenačil na 2:2.

55-letni nogometni strokovnjak je bil zaradi reakcije na provokacije izključen. "Celo tekmo so me žalili, ampak jaz sem tisti, ki mora ostati miren in vse to požreti. Moj odziv ni bil primeren, ampak ne zavedate se, kako je, če vas nekdo 90 minut zmerja. Sodnik je rekel, da me razume, sam pa upam, da bodo pri Liverpoolu identificirali navijača, ki bi moral biti kaznovan," je po tekmi dejal Simeone. Argentinec dodaja, da bi morali temu problemu posvetiti več pozornosti: "Trenerji smo v nezavidljivem položaju, saj moramo preslišati vse žalitve. Tako kot se borimo proti rasizmu, bi se morali proti zmerjanju, ki je na stadionih usmerjeno proti trenerjem. Tudi mi smo samo ljudje."