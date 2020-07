Simeone: Leipzig je tretja ekipa Nemčije, vse ostalo so le besede

Hitra ekipa z zelo dobrim napadom "Da smo veliki favoriti? Ljudje, ki pretiravajo s pohvalami in s kritikami, so vedno enaki. Oddaljujem se od ekstremov in se osredotočam na tisto, kar sem govoril prej. Gre za hitro ekipo z zelo dobrim napadom, pred vrati beleži zelo visoke številke, za njo pa je zelo dobra sezona v Nemčiji. Od tu naprej pa se želim vrniti na našo jutrišnjo tekmo (proti Betisu v Madridu, op. a.), samo ta tekma nam mora biti pomembna," je medijem, ki jih je nagovarjal prek stabilnejše videopovezave, v petek povedal Simeone.

Španski mediji so si enotni v oceni, da je imel Atletico na petkovem žrebu srečnejšo roko od Barcelone oziroma madridskega Reala, ki se jima v primeru napredovanja v četrtfinale lahko na poti znajdeta Juventus in Bayern, španska velikana pa bi se nato v primeru zmag morala pomeriti v polfinalu. Diego Simeone je med poznopopoldansko novinarsko konferenco večkrat ponovil, da je Leipzig potrebno spoštovati, trmasto pa je zavračal tudi namigovanja, da krvniki branilca naslova Liverpoola v obračun vstopajo kot favoriti.

"Če naj bo ugajal format na eno tekmo? To sem komentiral že prejšnji teden. Moramo se prilagoditi na okoliščine, enako, kot je veljalo za prvenstvo. Ne moremo izbirati in iz te nove situacije in okoliščin moramo izvleči največ, kar nam ponuja tokratna sezona Lige prvakov. A zdaj imamo zelo pomembno tekmo (proti Betisu, op. a.), ki nam omogoča, da si že zagotovimo igranje v Ligi prvakov, na čemer smo delali res dolgo časa. Danes na treningu bomo videli, kdo je v najboljši formi za jutrišnjo tekmo in to bomo poskušali prenesti na igrišče,"je nadaljeval nekdanji vezist Atletica, Interja in Lazia.

'Besede, ki ne koristijo nikomur'

Vrednost Atleticovih delnic v lovu na prvi naslov v Ligi prvakov je v očeh mnogih močno poskočila po dveh zmagah nad Liverpoolom, ki so ga tik pred "koronapremorom" Oblak in soigralci na Anfieldu premagali po podaljšku s 3:2. Simeone je na direktno vprašanje, če je napočilo leto, ko bo Atletico po dveh bolečih neuspehih in izgubljenih finalih z mestnim tekmecem Realom končno storil zadnji korak, odgovoril takole ...

"Želim biti spoštljiv do vas. Že sem povedal tisto o ljudeh, ki so vedno isti, ko gre za pohvale ali kritike. Jaz ne živim v ekstremih. So tretja ekipa Nemčije in oklepam se tega. Oklepam se tistega, kar vidim, žreb nam je namenil to ekipo, zdaj pa moramo rešiti vprašanje o napredovanju. Vse ostalo so besede, ki ne koristijo nikomur. Do danes smo opravili zelo dobro delo, a moramo nadaljevati v tej smeri tudi na jutrišnji tekmi. Številke so tu in cilja še nismo dosegli, veliko je v igri,"je na prvenstveni obračun pozornost spet poskušal preusmeriti Simeone.