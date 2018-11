Simeone o podaljšanju pogodbe z Oblakom: Ve, da ga potrebujemo

"Vem, da si v klubu prizadevajo, da bi Jan ostal. Z njim smo govorili ta teden in vemo, kaj si želi in potrebuje,"je v petek novinarjem dejal Diego Simeone, poroča angleški spletni portal goal.com. "Ve, da ga potrebujemo. Je ključni igralec sedanjosti in tudi prihodnosti klubske morebitne rasti," je dodal 48-letni strateg Atletica.

Jana Oblaka so v zadnjem prestopnem roku povezovali z odhodom na Otok, predvsem k Liverpoolu ali Chelseaju. Simeone, ki je eden najuspešnejših trenerjev zgodovine kluba (na začetku sezone je po zmagi nad Real Madridom osvojil tudi evropski superpokal), pa je spregovoril tudi o podaljšanju svoje sedemletne pogodbe in zavrnil namigovanja, da bi odšel v nekdanji klub Inter.

"Z Miguelom (Angel Gil Marins, predsednik Atletico Madrida, op. p.) sva o tem govorila med zadnjim skupnim kosilom, malo sva se dotaknila te teme. A dogovora še ni, kar so poročali mediji, je bila laž, nisva govorila o denarju ali dolžini nove pogodbe, to je vse laž. Je pa res, da mi je Miguel rekel, da se bova med to sezono morala dobiti in se dogovoriti o nadaljnjem sodelovanju,"je dejal Simeone.