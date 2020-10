Simeone ostaja optimist, ne glede na Bayernovo lekcijo

Madridski Atletico slovi po granitni obrambi, ki ji poveljuje slovenski vratar Jan Oblak , in redko izgublja z visokimi izidi. Večinoma gre za tekme z malo goli, a vsake toliko časa se zgodi tudi kaj drugega in tako je bilo tudi v 1. krogu skupinskega dela Lige prvakov. Kar štiri žoge so končale za Oblakovim hrbtom in trener Diego Simeone je priznal, da je to pustilo slab priokus. To je bilo tudi izenačenje najhujšega Atleticovega poraza v Ligi prvakov, saj so na tekmi zmogli le en strel v okvir bavarskega gola.

A izkušeni argentinski strateg se dobro zaveda, da bo to njegova priložnost, da še dodatno motivira igralce in jih pripravi za naslednje preizkušnje. Simeone po tekmi ni hotel kritizirati igralcev. " Po tem porazu imam slab priokus, vendar so tukaj tudi stvari, ki nam bodo koristile v prihodnosti. Pravzaprav ne vem, ali smo naredili preveč napak ali pa je bila kriva kvaliteta tekmeca," je dejal Simeone.

"Ne morem očitati igralcem, da niso bili zagnani. Do konca smo želeli doseči gol, vendar je moč tekmeca privedla do velike razlike. Bayern je v vrhunski formi in je izjemna ekipa. A tudi moji fantje, Hector Herrera, Yannick Carascoin Marcos Llorente so dodali svoj delež in mislim, da bomo le še boljši. Pričakujem, da bomo že na naslednji tekmi s svojo prepoznavno igro prišli do dobrega rezultata," je optimist Argentinec na klopi "Colchonerosov." Na naslednji tekmi bodo imeli lažje delo, saj v Madridu gostuje Salzburg, in brez dvoma bodo Atleti maksimalno motivirani, da ne bi prišlo do presenečenja. Atletico se je na zadnji tekmi španske lige vrnil na stare "tirnice" in z 2:0 premagal Betis, tako da mirno pričakuje naslednjo tekmo.

Tudi Herrera je priznal, da je bil bavarski tekmec izjemen: "Igrali smo proti šampionom, najboljši ekipi na svetu. Borili smo se in nismo obupali, vendar nismo izkoristili, kar smo imeli. Morali bi biti boljši v ključnih momentih igre in to bi bila drugačna zgodba. Tega si ne smemo privoščiti in že na naslednji tekmi mora biti naša naloga, da pokažemo svoj karakter in dokažemo, da je bila ena tekma le posledica slabšega dneva in izjemnega tekmeca."