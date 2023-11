Simeone (p)o podaljšanju zvestobe Atletom: Nikoli ni bilo resnega dvoma

Diego Simeone je na klopi Atletica že od leta 2011, ekipo je vodil na 642 tekmah, kar je klubski rekord. Argentinec je v tem času je osvojil osem lovorik, in sicer dva naslova državnega prvaka, dvakrat je zmagal v evropski ligi in evropskem superpokalu, enkrat je bil, kot poroča STA, zmagovalec kraljevega pokala in španskega superpokala. "Podaljšanje pogodbe nikoli ni bilo zares vprašljivo. Šlo je le še za vprašanje časa. In sedaj, ko smo imeli čas za to, smo sodelovanje ovekovečili za naslednjih nekaj sezon," je za madridski AS ob podaljšanju zvestobe med drugim dejal 53-letni Argentinec.

Zmagal je na 380 tekmah, le 18 odstotkov tekem je izgubil.