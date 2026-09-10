Simeone po porazu v Liverpoolu opozarja na obrambne napake moštva

Kljub temu da tekme niso dobili, je Diego Simeone po koncu najprej pohvalil svojo ekipo: "Zadovoljen sem s tekmo, fantje so dali vse od sebe." A hitro dodal, da za poraz ne morejo kriviti nikogar drugega kot sami sebe. Kot pravi, si rohiblancosi v tej sezoni privoščijo preveč napak, predvsem v fazi obrambe, saj je ta na prvih petih tekmah klonila že osemkrat.

"Prejemamo preveč zadetkov. Dva nocoj, tri proti Bilbau, enega v Sevilli in dva proti Villarrealu ... Izboljšati moramo svojo obrambo, saj smo se zmožni odrezati bolje," je priznal Argentinec, ki se dobro zaveda, da vrhunske ekipe, kot je Liverpool, napake hitro kaznujejo. "Gol prejmeš iz napake in vsi nasprotniki znajo to izkoristiti."

Veliko število prejetih zadetkov, predvsem za ekipo, ki je nekoč veljala za obrambno naravnano, pa zagotovo ni krivda vratarja Madridčanov Jana Oblaka, ki je bil tudi v sredinem večeru zelo dobro razpoložen. Odgovoren ni bil niti za prvi prejeti gol, pred katerim se je izkazal z obrambo. Pri drugem pa je bil ob mojstrovini Alexisa Mac Allistra nemočen.