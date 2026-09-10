Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Liga prvakov

Simeone po porazu v Liverpoolu opozarja na obrambne napake moštva

Liverpool, 10. 09. 2026 08.35 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
S.Z.
Diego Simeone

Po težkem gostovanju v Liverpoolu je trener Atletica na tiskovni konferenci po tekmi iskal razloge za poraz z 2:1. Diego Simeone je povedal, da je po dobrem prvem polčasu raven igre njegovega moštva v drugem preveč padla ter da so napravili preveč individualnih napak, ki so jih stale zmage. Kritičen je bil predvsem do obrambne vrste.

Več videovsebin
  • Alexis Mac Allister za 2:1
    00:54
    Alexis Mac Allister za 2:1
  • Dominik Szoboszlai za 1:1
    00:49
    Dominik Szoboszlai za 1:1
  • Marcos Llorente za 0:1
    01:13
    Marcos Llorente za 0:1

Kljub temu da tekme niso dobili, je Diego Simeone po koncu najprej pohvalil svojo ekipo: "Zadovoljen sem s tekmo, fantje so dali vse od sebe." A hitro dodal, da za poraz ne morejo kriviti nikogar drugega kot sami sebe. Kot pravi, si rohiblancosi v tej sezoni privoščijo preveč napak, predvsem v fazi obrambe, saj je ta na prvih petih tekmah klonila že osemkrat.

"Prejemamo preveč zadetkov. Dva nocoj, tri proti Bilbau, enega v Sevilli in dva proti Villarrealu ... Izboljšati moramo svojo obrambo, saj smo se zmožni odrezati bolje," je priznal Argentinec, ki se dobro zaveda, da vrhunske ekipe, kot je Liverpool, napake hitro kaznujejo. "Gol prejmeš iz napake in vsi nasprotniki znajo to izkoristiti."

Veliko število prejetih zadetkov, predvsem za ekipo, ki je nekoč veljala za obrambno naravnano, pa zagotovo ni krivda vratarja Madridčanov Jana Oblaka, ki je bil tudi v sredinem večeru zelo dobro razpoložen. Odgovoren ni bil niti za prvi prejeti gol, pred katerim se je izkazal z obrambo. Pri drugem pa je bil ob mojstrovini Alexisa Mac Allistra nemočen.

Liverpool - Atletico Madrid
Liverpool - Atletico Madrid
FOTO: AP

A Simeone je svoje navijače pomiril, ko jim je zagotovil, da so še vedno v razvojnem obdobju. "Ljudje tega ne slišijo radi, a čaka nas še veliko dela. Napake so del igre in iz njih se učimo," je zaključil 56-letnik, ki se bo v nedeljo s colchonerosi odpravil na gostovanje k Real Sociedadu v petem kolu La Lige.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
liga prvakov atletico madrid diego simeone liverpool Atletico Madrid Diego Simeone Jan Oblak Liverpool nogomet

Old Trafford znova diha Ligo prvakov: United proti debitantu, ki nima česa izgubiti

24ur.com Simeone ponorel ob koncu dvoboja in napadel športnega direktorja Arsenala
24ur.com Flick: Ponosni na igro, razočarani nad porazom – Simeone: Barca si je zaslužila več
24ur.com Simeone: Vedeli smo, da si ne smemo privoščiti večjih napak
24ur.com Se je Alvarez dvakrat dotaknil žoge? Jezni Diego Simeone odgovarja: Ni!
24ur.com Oglasil se je navijač, ki je žalil Simeoneja: On je strahopetec
24ur.com Simeone izključen po sporu z navijači: 90 minut so me žalili
24ur.com Večer bolečih porazov za velikane in muke strastnih španskih klubov
Priporoča
  • naslovnica
  • Cozze peč za pico
  • Kaminska peč Robot Taurus
  • Kärcher parni čistilnik
  • Kingstone žar na oglje
  • Nadstrešek Andy
  • Omara za opremo Arya
  • Paviljon Milos
  • Regalux regal
  • Sheppach cepilec drv
  • Vrtna hiška Lauters
  • Weber plinski žar
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
V šoli so se ji posmehovali zaradi videza, danes jo vsi občudujejo
Tri jesenska živila, ki jih je dobro ponuditi otroku
Tri jesenska živila, ki jih je dobro ponuditi otroku
Jok, kričanje in oklepanje starša: gre za običajno fazo ali kaj več?
Jok, kričanje in oklepanje starša: gre za običajno fazo ali kaj več?
Severinin bivši ima lep razlog za slavje: pričakuje prvega otroka
Severinin bivši ima lep razlog za slavje: pričakuje prvega otroka
zadovoljna
Portal
V osmem mesecu nosečnosti je izvedela pretresljivo diagnozo: danes navdihuje milijone
Dnevni horoskop: Škorpijoni bodo skrivnostni, ribe bo spremljala sreča
Dnevni horoskop: Škorpijoni bodo skrivnostni, ribe bo spremljala sreča
Frizerji napovedujejo: to bo najbolj zaželena pričeska jeseni 2026
Frizerji napovedujejo: to bo najbolj zaželena pričeska jeseni 2026
5 trendov čevljev, ki jih bomo nosile letošnjo jesen
5 trendov čevljev, ki jih bomo nosile letošnjo jesen
vizita
Portal
Pozabite na banane: to sadje je lahko boljša izbira za krvni tlak, pa ga Slovenci skoraj ne uživamo
Prvi znaki prehlada: kaj lahko naredimo takoj in česa ne
Prvi znaki prehlada: kaj lahko naredimo takoj in česa ne
Preboj v gerontologiji: ključ do vitalnosti naj bi se skrival v teh receptorjih
Preboj v gerontologiji: ključ do vitalnosti naj bi se skrival v teh receptorjih
Uspešno hujšanje po 40. letu: preprosti koraki, ki vodijo do rezultatov
Uspešno hujšanje po 40. letu: preprosti koraki, ki vodijo do rezultatov
cekin
Portal
Vdova Saše Popovića prodala luksuzna apartmaja v Opatiji, na prodaj tudi družinska jahta
Za manj kot 60 evrov na dan? To je prestolnica, ki navdušuje z nizkimi cenami
Za manj kot 60 evrov na dan? To je prestolnica, ki navdušuje z nizkimi cenami
Na koncu sveta nastaja nekaj ogromnega: v igri so milijarde
Na koncu sveta nastaja nekaj ogromnega: v igri so milijarde
To ugodnost v službi ponujajo številni slovenski delodajalci. A kdo jo uporablja?
To ugodnost v službi ponujajo številni slovenski delodajalci. A kdo jo uporablja?
moskisvet
Portal
Obudila spomin na osemdeseta: bila je prava ikona svojega časa
Moški so obsedeni z njim, strokovnjaki pa opozarjajo na nekaj pomembnega
Moški so obsedeni z njim, strokovnjaki pa opozarjajo na nekaj pomembnega
Minila so tri leta od smrti Saša Hribarja: njegov glas in humor še vedno odmevata
Minila so tri leta od smrti Saša Hribarja: njegov glas in humor še vedno odmevata
Turisti izbrali najslabšo evropsko prestolnico: 'Kot večja vas'
Turisti izbrali najslabšo evropsko prestolnico: 'Kot večja vas'
dominvrt
Portal
5 znakov, da je skrajni čas za čiščenje žlebov
Pred zimo preverite teh 7 stvari okoli hiše, da vas spomladi ne čaka drag račun
Pred zimo preverite teh 7 stvari okoli hiše, da vas spomladi ne čaka drag račun
Brez vode, elektrike in prave ceste: zakaj sta Darja in Andrej vseeno kupila 200 let staro hiško?
Brez vode, elektrike in prave ceste: zakaj sta Darja in Andrej vseeno kupila 200 let staro hiško?
Posadite ga enkrat in uživali ga boste leta
Posadite ga enkrat in uživali ga boste leta
okusno
Portal
Pripravite ga vnaprej in zjutraj samo vzamete iz hladilnika
Domača klasika na bolj razkošen način: rezultat vas bo navdušil
Domača klasika na bolj razkošen način: rezultat vas bo navdušil
Tilen in Tanja zablestela v prvem mystery box izzivu sezone
Tilen in Tanja zablestela v prvem mystery box izzivu sezone
Bi radi skuhali dobro bučno juho? Imamo recepte!
Bi radi skuhali dobro bučno juho? Imamo recepte!
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Love Island Adria
Love Island Adria
Ful gas 2
Ful gas 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929