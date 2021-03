Simeone pred 'tekmo sezone' za Atletico: Imamo samo en cilj – zmagati

"Imamo le en cilj – zmagati," je pred nocojšnjo tekmo Atletica s Chelseajem na Stamford Bridgeu jasen strateg španske zasedbe Diego Simeone. Prenos tekme bo na Kanalu A in VOYO ob 20.30, s tekstovnim prenosom v živo pa jo bomo pospremili na naši spletni strani.

icon-expand Diego Simeone FOTO: Uefa

"Na tekmi moramo doseči takšen položaj, ki si ga želimo, da lahko zmagamo. Lahko začnete zmagovati v 84. minuti ali pa v deseti–vse to so mogoči rezultati. Ne vemo, kako bodo o tej tekmi razmišljali oni, toda jaz vem, česa si želimo mi, in to je zmaga," je pred 'tekmo sezone' za Atletico, ki v zadnjem mesecu beleži skokovit upad forme, poudaril strateg colchonerosov Diego Simeone.

Ne moremo ravno reči, da bi forma Atletov težko bila slabša, toda dejstvo je, da trenutno stanje igre in duha pri Atleticu ni rožnato. V španskem prvenstvu, v katerem so imeli na papirju praktično neulovljivo prednost, se jim je povsem zaustavilo – v igri za prestižni naslov La lige sta spet Barcelona in madridski Real. Tudi v osmini finala Lige prvakov jim na uvodni tekmi ni šlo. Niso sicer igrali na domačem stadionu, kar je zagotovo minus, a 'domači' obračun v Bukarešti so izgubili. Toda 'le' z 0:1, kar pomeni, da bi jih vsaka zmaga pripeljala v ugoden položaj: če slavijo z 1:0, so na vrsti podaljški, vsaka nadaljnja zmaga (2:1, 3:2 ali več) pa bi zaradi gola v gosteh pomenila, da gre Atletico Madrid naprej.

A četo Diega Simeoneja čaka pravcata misija nemogoče. TrenerThomas Tuchel, ki je med sezono izgubil službo pri PSG-ju (slednjega je vodil tudi na tekmah Lige prvakov), je presedlal v Chelsea, s katerim beleži izvrstne rezultate: na 12 tekmah še ne pozna poraza. Res pa je, da je ob osmih zmagah in štirih remijih težava Tuchlove zasedbe realizacija, saj v povprečju dosegajo zelo malo golov. "Verjamem, da Atletico danes nima slabosti. Negativnega rezultata pod vodstvom novega trenerja še ne poznajo in to bo izziv, dokler se ne zgodi. Spopadli se bomo z ekipo, ki se doma in pod novim trenerjem kar dobro znajde, saj nikoli ni izgubila. Doma se počutijo močne in igrajo kar dobro," je na zahtevno nalogo colchonerosov opozoril Simeone.

icon-link Forma obeh ekip (Chelsea, Atletico) pred spopadom FOTO: Sofascore.com