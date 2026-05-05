Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Liga prvakov

Pri Atletih si želijo ponoviti predstavo iz drugega polčasa proti Arsenalu

London, 05. 05. 2026 06.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Atletico Madrid - Arsenal

Arsenal in madridski Atletico se bosta danes udarila v povratnem polfinalnem obračunu prestižne Lige prvakov. Prva tekma se je v španski prestolnici končala brez zmagovalca, ekipi pa se bosta v Londonu borili za mesto v velikem finalu, kjer bi si lahko priborili prvo evropsko zvezdico. Diego Simeone si želi, da njegovi varovanci ponovijo predstavo iz drugega polčasa na Wandi Metropolitano. Spektakel boste lahko od 20.30 ure naprej spremljali na Kanalu A in VOYO.

Diego Simeone
Diego Simeone
FOTO: Profimedia

Diego Simeone je v svojih 15 letih za krmilom rojiblancosov poskrbel za marsikatero slavje v rdeče-belem delu Madrida. Edino odličje, ki še manjka kultnemu Argentincu, je slavje v prestižni Ligi prvakov. Med evropsko elito so se Atleti pod njegovim vodstvom dvakrat prebili v finale, a jim je obakrat načrte prekrižal mestni tekmec. Na Emirates se Atletico odpravlja z jasnim ciljem.

"Tekme Lige prvakov so vedno nekaj posebnega, iz igralcev izvabijo posebna čustva. Pomembno je, da jih čim bolje nadziramo in uporabimo v naš prid. Pokazati moramo odnos, ki si ga tak spektakel zasluži. Smo le korak oddaljeni od finala in tega se dobro zavedamo," je na novinarski konferenci pred današnjo tekmo povedal Antoine Griezmann. Francoski napadalec igra še nekaj zadnjih tekem v rdeče-belem dresu, ki ga, z nekaj premori, nosi že več kot desetletje. Po koncu sezone se bo preselil čez lužo, kjer se bo pridružil slovenskemu branilcu Davidu Brekalu pri Orlandu.

Koke in Antoine Griezmann
Koke in Antoine Griezmann
FOTO: Profimedia

Zaveda se, kako pomembno je brzdati čustva na tako pomembni in posebni tekmi: "Sam nisem človek, ki bi pretirano govoril, svoje raje povem na terenu. Želim si, da me soigralci vidijo razpoloženega in mirnega. Veliko vlogo tukaj odigra Koke, ki kot kapetan miri ekipo. To tekmovanje spremljam od malih nog, to mi pomaga pri sproščanju," je pred sedmo silo še povedal Griezmann, ki je prejšnji teden v Madridu odigral zadnjo tekmo Lige prvakov na domačem stadionu.

Simeone si od varovancev želi, da nadaljujejo z dobro predstavo, ki so jo pokazali v drugem polčasu na domači tekmi. V zadnjih 45 minutah so prišli do izenačenja in si priigrali še nekaj lepih priložnosti za vodstvo, ki pa jih niso izkoristili: "Želim si, da odigramo tako, kot smo v drugem polčasu na prvi tekmi. V srečanje moramo kreniti z intenziteto, ki si jo zasluži. Na koncu koncev je vse odvisno od igralcev, na meni je, da jih na najboljši možen način pripravim in jim olajšam delo. Zaupam vase in svoje fante."

Victor Gyökeres
Victor Gyökeres
FOTO: Profimedia

Svojo računico bodo imeli seveda tudi gostitelji, ki prav tako lovijo prvo evropsko zvezdico v svoji sicer bogati zgodovini. Povratni obračun pred domačimi navijači seveda predstavlja lepo prednost, česar se zaveda tudi napadalec topničarjev Viktor Gyökeres: "Zelo sem vesel, da bomo srečanje igrali doma, to nam daje dodatna krila. Vemo, za kaj se borimo, in pokazali bomo svoj pravi obraz, v to sem prepričan. V slačilnici vlada dobro vzdušje, vsi se veselimo priložnosti, ki se nam ponuja."

Švedski napadalec ima za sabo zelo dobro koledarsko leto, v katerem je dosegel že 18 zadetkov. Več jih ima na svojem računu zgolj izjemni Harry Kane, ki je mrežo nasprotnikov zatresel 24-krat. "Igral sem že na takšnih tekmah, ko je zmaga nujna. Z reprezentanco smo letos igrali v dodatnih kvalifikacijah za mundial. Atletico je odlična ekipa, ki dobro ve, kaj dela. Imajo veliko nevarnih orožij, ki jih moramo čim bolje omejiti, nato pa v napadu pokazati vse, kar znamo. Seveda je zelo lepo redno zabijati, a moja prioriteta je vedno bila in vedno bo zmaga ekipe. Pred nami je najpomembnejši del sezone, hočem, da osvojimo vse, kar se da," je povedal vroči Gyökeres, ki je na prvi tekmi poskrbel za vodstvo svoje ekipe.

Liga prvakov na Kanalu A in VOYO!
Liga prvakov na Kanalu A in VOYO!
FOTO: 24ur.com

Na vprašanje o prvem potniku v veliki finale, ki bo konec meseca na sporedu v Budimpešti, boste odgovor dobili na Kanalu A in VOYO. Kot ponavadi smo tudi tokrat za vas pripravili izredno bogat studijski del. S prenosom začnemo ob 20.30.

liga prvakov polfinale arsenal atletico madrid diego simeone viktor Gyökeres

Gyökeres pred velikim povratnim obračunom: Z razlogom smo tu

Iva Alilović o Thompsonovoj obitelji, 'Dok djeca lopova mogu sve, njihova ne mogu upisati fakultet'
Maja Šuput se baš uklopila u Šimin Split - 'Jedini vitamin koji trebam'
Znate li čemu služi ovo udubljenje na bocama? Mnogi očito nemaju pojma i nije u pitanju tek estetika
Zoran Kesić otkrio zašto toliko mrzi Hrvate i zašto bi drugi dio Svadbe trebao biti Udba
Buktinja kod Vjesnika, auto se zabio u zgradu pa zapalio! Oglasili se vatrogasci
Retrogradni Pluton donosi kaos za četiri horoskopska znaka
Markotić objasnila zašto je opasan virus koji je ubio troje na kruzeru i što nikako ne raditi
Donald Trump pozvao Hrvatsku u deblokadu Hormuza
Duge noge Ivanke Trump u prvom planu: Za zabavu odabrala neočekivano kratku haljinicu
Odvraćanje Rusije je nezamislivo bez raketa Tomahawk - Deutsche Welle 
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 15
  • 16
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Mama iskreno priznala: "Včasih si želim, da bi končala v bolnišnici"
Tako lahko ublažite bolečine v križu v nosečnosti
Tako lahko ublažite bolečine v križu v nosečnosti
Napake v komunikaciji, ki rušijo odnos z otrokom
Napake v komunikaciji, ki rušijo odnos z otrokom
Skupno kopanje bratov in sester: kdaj je čas, da jih ločimo?
Skupno kopanje bratov in sester: kdaj je čas, da jih ločimo?
zadovoljna
Portal
Lepotica potrdila, da je spet zaljubljena
Dnevni horoskop: Ovni prevzemajo pobudo, biki so občutljivi
Dnevni horoskop: Ovni prevzemajo pobudo, biki so občutljivi
Priznani frizer razkriva največje napake nevest pri izbiri poročne frizure
Priznani frizer razkriva največje napake nevest pri izbiri poročne frizure
Čevlji, ki jih želi imeti vsaka ženska
Čevlji, ki jih želi imeti vsaka ženska
vizita
Portal
V spanju 'pojedla' piercing in se skoraj poslovila od življenja
Hipohondrija ali somatska simptomatska motnja? Kako razlikovati (in zakaj bi sploh morali)
Hipohondrija ali somatska simptomatska motnja? Kako razlikovati (in zakaj bi sploh morali)
Vrh digitalne Kitajske 2026: Roboti predstavljajo pomemben korak v medicini in rehabilitaciji
Vrh digitalne Kitajske 2026: Roboti predstavljajo pomemben korak v medicini in rehabilitaciji
Kaj se dogaja v pljučih ob uporabi tobaka in elektronskih cigaret
Kaj se dogaja v pljučih ob uporabi tobaka in elektronskih cigaret
cekin
Portal
Kdaj je uporaba klime v avtu kazniva? Nasveti za dopust
Hrvati na dopust v Italijo in Španijo: domači Jadran jim je predrag
Hrvati na dopust v Italijo in Španijo: domači Jadran jim je predrag
Pogodba z otroki: Ali je uradni dogovor rešitev za sobivanje?
Pogodba z otroki: Ali je uradni dogovor rešitev za sobivanje?
Kako obvladati težavne sodelavce na delovnem mestu?
Kako obvladati težavne sodelavce na delovnem mestu?
moskisvet
Portal
Šest moških je trdilo, da so očetje njene hčerke
Ali je kava res škodljiva?
Ali je kava res škodljiva?
Skrivnostna izbranka Benjamina Šeška: Kdo je v resnici Anita Vidović?
Skrivnostna izbranka Benjamina Šeška: Kdo je v resnici Anita Vidović?
Pozabite na trebušnjake: te 3 vaje vam bodo najhitreje izklesale raven trebuh
Pozabite na trebušnjake: te 3 vaje vam bodo najhitreje izklesale raven trebuh
dominvrt
Portal
Pastirica Petra: Navdihujoča zgodba o življenju v sožitju z naravo
Te rastline so najlažje za razmnoževanje s potaknjenci
Te rastline so najlažje za razmnoževanje s potaknjenci
Delate to napako, zaradi katere otroci nočejo pomagati
Delate to napako, zaradi katere otroci nočejo pomagati
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
okusno
Portal
Manj kot pol ure za popoln obrok, ki navduši vsakega gosta
To je trik za najbolj sočnega piščanca, pečenega na žaru
To je trik za najbolj sočnega piščanca, pečenega na žaru
Izkoristite sezono: hitro pecivo, ki združuje sveže jagode in marmelado
Izkoristite sezono: hitro pecivo, ki združuje sveže jagode in marmelado
Hitra in enostavna kosila iz sestavin, ki jih že imate doma
Hitra in enostavna kosila iz sestavin, ki jih že imate doma
voyo
Portal
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
Delovna akcija
Delovna akcija
FNC 30
FNC 30
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1692