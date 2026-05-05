Pri Atletih si želijo ponoviti predstavo iz drugega polčasa proti Arsenalu

Diego Simeone FOTO: Profimedia

Diego Simeone je v svojih 15 letih za krmilom rojiblancosov poskrbel za marsikatero slavje v rdeče-belem delu Madrida. Edino odličje, ki še manjka kultnemu Argentincu, je slavje v prestižni Ligi prvakov. Med evropsko elito so se Atleti pod njegovim vodstvom dvakrat prebili v finale, a jim je obakrat načrte prekrižal mestni tekmec. Na Emirates se Atletico odpravlja z jasnim ciljem. "Tekme Lige prvakov so vedno nekaj posebnega, iz igralcev izvabijo posebna čustva. Pomembno je, da jih čim bolje nadziramo in uporabimo v naš prid. Pokazati moramo odnos, ki si ga tak spektakel zasluži. Smo le korak oddaljeni od finala in tega se dobro zavedamo," je na novinarski konferenci pred današnjo tekmo povedal Antoine Griezmann. Francoski napadalec igra še nekaj zadnjih tekem v rdeče-belem dresu, ki ga, z nekaj premori, nosi že več kot desetletje. Po koncu sezone se bo preselil čez lužo, kjer se bo pridružil slovenskemu branilcu Davidu Brekalu pri Orlandu.

Koke in Antoine Griezmann FOTO: Profimedia

Zaveda se, kako pomembno je brzdati čustva na tako pomembni in posebni tekmi: "Sam nisem človek, ki bi pretirano govoril, svoje raje povem na terenu. Želim si, da me soigralci vidijo razpoloženega in mirnega. Veliko vlogo tukaj odigra Koke, ki kot kapetan miri ekipo. To tekmovanje spremljam od malih nog, to mi pomaga pri sproščanju," je pred sedmo silo še povedal Griezmann, ki je prejšnji teden v Madridu odigral zadnjo tekmo Lige prvakov na domačem stadionu. Simeone si od varovancev želi, da nadaljujejo z dobro predstavo, ki so jo pokazali v drugem polčasu na domači tekmi. V zadnjih 45 minutah so prišli do izenačenja in si priigrali še nekaj lepih priložnosti za vodstvo, ki pa jih niso izkoristili: "Želim si, da odigramo tako, kot smo v drugem polčasu na prvi tekmi. V srečanje moramo kreniti z intenziteto, ki si jo zasluži. Na koncu koncev je vse odvisno od igralcev, na meni je, da jih na najboljši možen način pripravim in jim olajšam delo. Zaupam vase in svoje fante."

Victor Gyökeres FOTO: Profimedia

Svojo računico bodo imeli seveda tudi gostitelji, ki prav tako lovijo prvo evropsko zvezdico v svoji sicer bogati zgodovini. Povratni obračun pred domačimi navijači seveda predstavlja lepo prednost, česar se zaveda tudi napadalec topničarjev Viktor Gyökeres: "Zelo sem vesel, da bomo srečanje igrali doma, to nam daje dodatna krila. Vemo, za kaj se borimo, in pokazali bomo svoj pravi obraz, v to sem prepričan. V slačilnici vlada dobro vzdušje, vsi se veselimo priložnosti, ki se nam ponuja." Švedski napadalec ima za sabo zelo dobro koledarsko leto, v katerem je dosegel že 18 zadetkov. Več jih ima na svojem računu zgolj izjemni Harry Kane, ki je mrežo nasprotnikov zatresel 24-krat. "Igral sem že na takšnih tekmah, ko je zmaga nujna. Z reprezentanco smo letos igrali v dodatnih kvalifikacijah za mundial. Atletico je odlična ekipa, ki dobro ve, kaj dela. Imajo veliko nevarnih orožij, ki jih moramo čim bolje omejiti, nato pa v napadu pokazati vse, kar znamo. Seveda je zelo lepo redno zabijati, a moja prioriteta je vedno bila in vedno bo zmaga ekipe. Pred nami je najpomembnejši del sezone, hočem, da osvojimo vse, kar se da," je povedal vroči Gyökeres, ki je na prvi tekmi poskrbel za vodstvo svoje ekipe.

