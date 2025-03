Simeone pred spektaklom v Madridu: Tekme takšnega kalibra odločajo malenkosti

OGLAS

"To bo tekma, v katero bomo šli s polno spoštovanja, proti velikemu tekmecu, ki nas spoštuje na enak način. Za mesto Madrid je spektakularno, da se ekipi pomerita druga proti drugi, za Španijo pa bo fantastično tudi to, da bo imela vsaj eno ekipo v četrtfinalu. Mi lahko v takšnih tekmah samo uživamo. To je zelo pomemben trenutek proti zelo spoštovanemu rivalu. Pripravljeni smo na vse, kar nas čaka," je pred madridskim derbijem na Santiagu Bernabeu povedal trener Atletija Diego Simeone.

Diego Simeone FOTO: Profimedia icon-expand

Če kdo dobro ve, kako je voditi tekme proti Real Madridu, je to Simeone, ki se je že 45-krat zoperstavil najtrofejnejšemu evropskemu klubu in 12-krat zmagal, 15-krat igral neodločeno in 18-krat izgubil. "Tekme takšnega kalibra odločajo malenkosti. To smo videli že na prejšnjih tekmah proti Real Madridu, tako pri njih kot pri nas. Na tem nivoju so podrobnosti odločilne. Ekipa, ki se bo najbolje spopadla s temi malenkostmi in neprijetnimi situacijami, bo napredovala v naslednji krog," je prepričan El Cholo, ki je pred tekmo tudi razkril, kako se bo lotil tekme proti Realu: "Z velikim navdušenjem, kot da bi bil to moj prvi dan v Atleticu in s ciljem, da bi klub popeljal na pomembno mesto v Evropi."

Jan Oblak se bo 38. v karieri pomeril proti Real Madridu FOTO: Sofascore.com icon-expand

Simeone bo proti Realu, ki ima vrhunski napad, a nekoliko manj prepričljivo obrambo, računal predvsem na najboljšega strelca Atletica v zgodovini Lige prvakov Antoina Griezmanna ter poletno okrepitev Juliana Alvareza, ki sta v aktualni evropski sezoni zadela po šest golov. O rojaku je Simeone pred tekmo povedal sledeče: "Tako, kot je igral do sedaj, mora nadaljevati, še naprej se mora razvijati in še ima prostor za izboljšave. Upam, da ga bodo soigralci še naprej podpirali. Je lačen, ima veliko energije in željo, da bi naredil še več. To bo pripomoglo k njegovi rasti."

Julian Alvarez FOTO: Profimedia icon-expand

Pred prvim evropskim madridskim derbijem po letu 2017 je pred predstavnike sedme sile stopil tudi vezist Atletica Rodrigo De Paul. "Vedno se na tekmah počutim pomembnega, kajti vsak igralec ima svojo vlogo. Naša največja prednost je, da ni vloge, ki bi bila pomembnejša od druge; to je temelj ekipe. Rad imam izzive, saj me spodbudijo, da dam od sebe veliko več," je povedal Argentinec v vrstah Colchonerosov, ki komaj čaka na tekmo proti Realu: "Zelo sem vznemirjen, veselim se, da bom lahko odigral takšno tekmo. Vemo, proti kakšni ekipi se bomo borili in zato sem predvsem navdušen. Skušali bomo izkoristiti slabosti naših tekmecev. Upam, da nam bo uspelo uresničiti to, na čemer smo delali in si pred povratno tekmo zagotoviti ugoden rezultat."

Rodrigo De Paul FOTO: Profimedia icon-expand

Za Atletico in Real bo to 10. medsebojna evropska tekma. Real jih je do sedaj dobil pet, tudi dva finala Lige prvakov, Atletico dve, prav toliko pa se jih je tudi končalo brez zmagovalca.