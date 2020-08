Simeone: Tale Leipzig gre lahko do konca

Čeprav je Atletico Madrid Jana Oblaka veljal za favorita v dvoboju četrtfinala nogometne Lige prvakov z Leipzigom Kevina Kampla, se je slednji prebil med štiri v Evropi. In po mnenju večine zasluženo, kar poudarjata tudi strateg poražene ekipe Argentinec Diego Simeone. "Premagala nas je boljša ekipa."

Po izpadu Atalante Josipa Iličića in zdaj porazuJana Oblaka bo v Lizboni od Slovencev ostal le Kevin Kamplz Leipzigom. "Fantje so dali vse od sebe, a nam ni uspelo vzpostaviti naše igre. Igralci Leipziga slo bili hitrejši, dobili so večino 'duelov'. Moram priznati, da sta mi všeč njihova zavzetost in svežina. Zasluženo so zmagali in jim čestitam za preboj v polfinale," je dejal strateg Atletica Simeone.

V četrtfinalni poslastici nogometne Lige prvakov se bosta nocoj udarila evropska velikana Bayern in Barcelona. Prenos bo na Kanalu A in VOYO od 20.30.

Leipzig, pri katerem je pomembno vlogo odigral tudi Kampl, je slavil po golih ŠpancaDanija Olma (51.) in ameriškega vezistaTylerja Adamsa(88.), medtem ko je za Atletico – Jan Oblak pri obeh zadetkih ni imel pravih možnosti za obrambo – zadelJoao Felix v 71. minuti z bele pike. "Tekmo smo kar dobro odprli, a hitro je bilo jasno, da imamo na drugi strani zahtevnega nasprotnika. Leipzig je pokazal vse to, kar sem vedel, da ima. Všeč mi je njegova poletnost, razigranost, nekakšna svežina, ki je vidna na vsakem koraku. Fantje očitno uživajo v igri in to se vidi tudi na travniku," je še videl Argentinec na klopi Atletov, ki je prepričan, da Nemci še niso rekli zadnje v Lizboni.

icon-expand Diego Simeone FOTO: AP

"Ne bi me presenetilo, če bi šli vse do konca. Imajo kakovost za velike stvari, predvsem pa igro, ki bo gotovo povzročala težave vsem tistim, ki jim bodo stali nasproti." Simeone je v pogovoru s španskimi novinarji še dodal, da bi bil veliko bolj nezadovoljen in razočaran po izpadu, če bi mislil, da ekipa iz sebe ni iztisnila vsega, kar ima. "Dali smo vse od sebe, to je bilo vidno. Fantom poklon. Spoznanje je boleče, a v polfinale gre boljša ekipa."