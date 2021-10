Simeone računa na izdatno navijaško podporo na derbiju proti Liverpoolu

Po zadnji medsebojni tekmi, pomladi leta 2020 v osmini finala Lige prvakov, je Jürgen Klopp dejal, da ne razume stila nogometne igre, ki ga goji trener Diego Simeone. Nemški strateg se je nato opravičil in dejal, da je to izrekel v jezi in dodal, da zelo spoštuje tekmeca. Na novinarski konferenci pred tekmo je Simeone dobil vprašanje, kaj bi dejal o tej Kloppovi izjavi. Simeonejev odgovor, z velikim nasmeškom na njegovem obrazu, je bil kratek: "Ničesar."

Je pa trener colchonerosov spregovoril o Liverpoolu. "Chelsea, Manchester City in Liverpool so vse vrhunska moštva, vendar gledati Liverpool je res užitek. So izvrstni in pri njih ni strahu, da bi zapustili "položaje", imajo zelo hitro igralce, ki so nevarni v protinapadih. Z vrnitvijo Virgila van Dijka po poškodbi se je njihova obrambna kvaliteta še povečala. Ne pričakujem ničesar drugega kot tekmeca, ki nam bo precej otežil naše delo in poizkušali bomo poiskati način, da jih premagamo. Moramo izničiti njihovo kvaliteto in si ustvariti čim več priložnosti."