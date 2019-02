Simeone ob slavju presegel mejo dobrega okusa in se opravičil

Atletico je v drugem polčasu le v nekaj minutah opravil "blitzkrieg" in v petih minutah opravil s tekmecem Juventusom, ki je bil na kolenih. V vlogi rahlega favorita so tudi po zaslugi Jana Oblaka sedaj colochoneros, ki so tudi zaradi učinkovite taktike dosegli odmevno zmago. V številnih italijanskih in španskim časnikih poudarjajo, da je domači strateg Diego Simeone odčital lekcijo Massimilianu Allegriju .

Simeone vedno zelo čustveno spremlja tekme in tudi tokrat ni bilo nič drugače. Ob golu se je spozabil in se zagrabil za mednožje in s svojim "premoženjem" pokazal, kako pomembno je bilo doseči gol; "Pomenilo je, da imamo "jajca", veliko "jajc"," je povedal novinarjem po tekmi, ko so ga spraševali o njegovi reakciji."Ni primerna reakcija, priznam, vendar sem čutil, da moram to storit, to sem naredil iz srca. To sem naredil že kot igralec Lazia in tudi tokrat, da pokažem našim navijačem, da imamo "jajca". Lahko se le opravičim, če je bil kdo užaljen, Nisem provociral, obrnil sem se proti našim navijačem," je dejal Argentinec v izjavi za BBC.

"To so moji fantje. Veliko je stvari, ki jih lahko osvojiš, vendar so to trenutki, ko sem ponosen na tekmovalnost moštva. To je najboljša stvar, ki se lahko zgodi športniku - biti del skupine, ki ve, kako se boriti in tekmovati kot bratje. Nič še ni odločenega, vem, da bomo trpeli v Torinu,"je še dejal Simeone po zmagi proti Juventusu.