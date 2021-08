Šimundža (p)o remiju z Litovci: Naš prvi polčas je bil slab, nadaljevanje precej boljše

Po tem, ko je bil za Muro v 2. krogu kvalifikacij Lige prvakov usoden Ludogorec, Sobočani zdaj svojo priložnost za evropsko jesen iščejo v Evropski ligi. Na prvi tekmi 3. kroga kvalifikacij sta imela priložnosti tako Mura kot Žalgiris, a nobeni od ekip ni uspelo zadeti in si pred povratno tekmo priigrati prednosti. Evropskih nastopov pa ne bo konec niti ob neuspehu, saj Prekmurce v tem primeru čaka selitev v zadnji kvalifikacijski krog konferenčne lige. Tam bi bila njihova tekmica Priština ali Bodo/Glimt. "V prvem polčasu smo bili kar slabi in večinoma v podrejenem položaju. Nadaljevanje je bilo precej boljše. Vzpostavili smo ravnotežje in z izvedbo v tem polčasu moramo biti zadovoljni. Imamo aktiven rezultat, o napredovanju bo odločala tekma v Kaunasu," je po tekmi brez golov v Fazaneriji med drugim povedal trener aktualnih slovenskih prvakov Ante Šimundža.