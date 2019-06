Brezhibni Skomina: Za odgovore na SMS čestitke sem si moral vzeti dve uri časa

Damir Skomina se lahko v svoji sodniški karieri pohvali s sojenjem na tekmah evropskega in svetovnega prvenstva, finalu Lige Evropa, sedaj pa je, kot vrhunec njegove kariere, prišel še finale Lige prvakov v Madridu med Tottenhamomin Liverpoolom. Enotna ocena strokovnjakov in nestrokovnjakov, pravzaprav vseh tistih, ki so spremljali veličastni dogodek v živo ali preko malih zaslonov je, da je 42-letni Koprčan skupaj s svojimi pomočniki delo opravil brezhibno. Podatek, da med finalom ni podelil niti enega rumenega kartona, a mu tekma v nobenem trenutku ni spolzela iz rok, je dovolj zgovoren.



Gospod Skomina, v lepo jutro ste se zbudili. Za vami je, upam si trditi, dobro opravljeno delo?

Če gre za oceno, da smo bili sodniki manj vidni, potem smo lahko z vašo trditvijo zadovoljni. Tudi mi osebno smo srečni, kako se je vse skupaj razpletlo. Še vedno sem nekako prazen, ne zavedam se še vsega. Verjetno zato, ker sem bil v zadnjih dnevih ves čas močno koncentriran na to kar prihaja in ničesar nisem želel prepustiti naključju. Želel sem umakniti vse dejavnike, ki bi me motili. A, kot vedno, se lahko zgodi kaj nepredvidljivega. Narediš pa vse, da je teh dejavnikov čim manj.



So po tekmi in zjutraj po prespani noči deževale čestitke. Koliko je bilo sporočilc?

Če sem iskren tam nekje okoli 150 in še prihajajo. Zjutraj sem si za odgovore vzel približno dve uri časa.



Enajstmetrovko ste dosodili po le nekaj sekundah tekme. Mislim, da točno po 23 sekundah. Rekord, kar se tega tiče. Koliko psihične priprave in tudi samozavesti, je potrebne za tako pogumno odločitev?

Gre predvsem za to, da ne gledaš na to, katera minuta tekme je in kolikšen je rezultat.



Kaj vam je predsednik Uefe, rojak Aleksander Čeferin, povedal po tekmi?