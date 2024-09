Po prvem polčasu je kazalo dobro, v nadaljevanju pa polom Sobočank

Avstrijski prvak St. Pölten, za katerega igrata tudi slovenski reprezentantki Mateja Zver in Izabela Križaj, je na prvem obračunu prišel do lepe prednosti. Avstrijke so vse zadetke dosegle v drugem polčasu, uspešne so bile Kamila Dubcova v 65. minuti, Melike Pekel v 73. in Križaj, ki je igrala celo tekmo, v 79. minuti. Izbranke Vladimirja Kokola tako čaka težko delo na povratnem obračunu.

Avstrijske tekmice so devetkrat osvojile avstrijsko prvenstvo ter imajo tudi deset pokalnih naslovov. Zanje že dolgo igra tudi 36-letna Mateja Zver, ki tokrat ni dobila priložnosti za igro.

Izid, Liga prvakinj, kvalifikacije, 2. krog:

SKN St. Pölten - Mura Nona 3:0 (0:0)