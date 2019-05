Skomina bo sodil finale Lige prvakov v Madridu

Damir Skomina bo s svojo ekipo delil pravico na najpomembnejši tekmi letošnje sezone Lige prvakov. Z Uefe so namreč sporočili, da je sojenje na tekmi med Tottenhamom in Liverpoolom, ki bo 1. junija v Madridu, zaupala Slovencu. Sodniški odbor UEFA je na finale Lige prvakov med angleškima ekipama Liverpool in Tottenham delegiral slovenske sodnike na čelu s Koprčanom Skomino.

Pomagala mu bosta Ljubljančan Jure Praprotnik inRobert Vukan iz Gornje Radgone. "Sojenje v finalu Lige prvakov zame predstavlja izjemno čast, obenem pa gre za še večjo odgovornost," je v prvem odzivu povedal Skomina.