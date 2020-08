Velika čast: Skomina bo sodil derbi med Bayernom in Barcelono

Slovenski sodnik Damir Skomina bo skupaj s pomočnikoma Juretom Praprotnikom in Robertom Vukanom na zaključnem turnirju letošnje nogometne Lige prvakov v Lizboni sodil četrtfinalni obračun med Barcelono in Bayernom iz Münchna. Srečanje si boste lahko v petek od 20.30 v živo ogledali na Kanalu A in VOYO.

icon-expand Damir Skomina je Barceloni v skupinskem delu že sodil. FOTO: AP To bo prva tekma za Damirja Skominov nadaljevanju evropskih tekmovanj. Na pot na Portugalsko se bo skupaj s pomočnikoma odpravil v četrtek. V preteklih dneh so vsi v skladu s protokolom Evropske nogometne zveze (Uefa) že morali opraviti ustrezno testiranje na covid-19, še eno pa jih čaka dan pred tekmo v Lizboni, so zapisali pri Nogometni zvezi Slovenije. Petkova četrtfinalna tekma bo ob 21. uri na stadionu Luz v Lizboni, prenos pa na Kanalu A in VOYO začnemo pol ure prej. icon-expand Statistika obeh ekip (v Ligi prvakov) pred tekmo Bayern – Barcelona FOTO: Sofascore.com