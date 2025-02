Škoti v solzah: Vse smo naredili prav, a nogomet zna biti še kako krut

Sekunde so delile škotski Celtic (vsaj) od podaljškov na tekmi dodatnih kvalifikacij nogometne Lige prvakov in to na enem izmed najmanj prijaznih stadionov za gostujoče ekipe - vselej bučni Allianz Areni. Celtic je vse do zadnjih sekund rednega dela proti Bayernu po golu Nicolasa Kühna vodil, nato pa je prišel poljub sreče za Bavarce in boleč izpad Škotov ...