Škoti verjamejo, da lahko izločijo Bayern

Škoti so po slabi uri domačega obračuna proti Bayernu zaostajali za dva zadetka, za upanje pred povratno tekmo pa je v 79. minuti poskrbel Daizen Maeda, ki je zabil za končnih 1:2. "Ta zadetek nam je prinesel ogromno. Velika razlika je, če se v tekmo podaš z izidom 2:0 ali 2:1. Imamo nogometaše, ki znajo doseči zadetek. Morali bomo popraviti obrambo in si upati igrati našo igro. To bo za nas ključ do uspeha," je povedal trener glasgowske ekipe Brendan Rodgers.

Celtic je v zgodovini proti Bayernu odigral pet obračunov, zaenkrat pa ob štirih porazih in remiju zmage še ne poznajo. Kljub temu verjamejo, da lahko to v torek spremenijo. "Moramo biti pametni in pogumni. Vse je mogoče," je dodal Rodgers, ki je v preteklosti med drugim sedel tudi na trenerskem stolčku Liverpoola.