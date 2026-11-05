Skrb navijačev je bila odveč: Raphinha bo še lep čas Barcin

V novi sezoni je Raphinha na prvih 13 tekmah dosegel že 19 golov. "Ponosen sem, da bom lahko še naprej služil trenerju in klubu. Čeprav na začetku ni bilo lahko, zdaj upam, da bom kariero končal v Barceloni," je povedal 29-letni Raphinha.
FC Barcelona, ustanovljen leta 1899, je eden najbolj prepoznavnih in uspešnih nogometnih klubov na svetu. Klub ima močan regionalni ponos in je globoko povezan s katalonsko kulturo, kar odraža tudi njegov slogan 'Més que un klub' (Več kot klub). Skozi zgodovino je gostil številne legendarne igralce in trenerje ter osvojil številne domače in mednarodne lovorike.
Hansi Flick je nemški nogometni trener in nekdanji igralec, ki je zaslovel predvsem kot izjemno uspešen trener münchenskega Bayerna, s katerim je osvojil večlovorike vključno z Ligo prvakov. Vodil je tudi nemško nogometno reprezentanco, preden je prevzel vodenje FC Barcelone, kjer slovi po discipliniranem pristopu in napadalni igri.
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