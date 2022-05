Skrb za varnost ob finalu: več 1000 policistov, omejena izdaja alkohola

Ni ga enodnevnega športnega dogodka, ki bi bil z varnostnega vidika tako zelo zahteven, kot je finale Lige prvakov. "Super bowl ni niti blizu. Sam proces priprave poteka eno leto prej. Bliže kot smo datumu finala, bolj intenzivne so priprave," pove Željko Pavlica, vodja varnosti pri Uefi. "Samo policajev je 1000. Odgovornost je velika, situacija je lahko zelo nevarna, zadnje dni nismo veliko spali," pravi Aleksander Čeferin.

Z javnostjo se deli le tisto, kar se je neposredno tiče. "Od 12. ure bo perimeter okoli stadiona, samo če imaš karto, boš lahko prišel na stadion," še doda Čeferin. V neposredni bližni stadiona se bo sicer lahko točil alkohol, ni vedno tako, a le do 18. ure. "Želimo vzpodbuditi, da vsi tisti, ki imajo karte, pridejo čim prej na stadion," pravi Pavlica. Da ne bi prišlo do prevelike gneče, s tem tudi varnostnega tveganja tik pred tekmo. Pregled pred vstopom je namreč primerljiv s tistim na letališčih. "Za vse skušajo ustvariti varno in dobrodošlo okolje," še pravi Pavlica.

Čeprav poudarja, da je potrebno ostati previden, je varuhom reda in miru pri ljudeh uspelo vzbuditi popolno zaupanje.