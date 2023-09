Skromni Manchester United bo v Münchnu iskal presenečenje

Münchenski Bayern bo v prvem krogu skupinskega dela Lige prvakov gostil Manchester United, ki je v novi sezoni daleč od povratka na pota stare slave. Rdeči vragi po petih krogih angleškega prvenstva zasedajo 13. mesto, Bavarci pa so na prvih štirih tekmah nemškega prvenstva izpustili le dve točki. Obračun si boste lahko od 20.40 dalje v živo ogledali na Kanalu A in VOYO!

Hitro po opravljenem žrebu skupin za letošnjo izvedbo Lige prvakov je postalo jasno, da vloga favorita v skupini A pripada Bayernu iz Münchna. Serijski nemški prvak se bo za mesti, ki vodita v izločilne boje najelitnejšega klubskega tekmovanja, potegoval z Manchester Unitedom, Kopenhagnom in Galatasarayem.

icon-expand Skupinski del letošnje Lige prvakov FOTO: Sofascore.com

Tekmovanje v skupini A bosta ob 18.45 otvorila turški Galatasaray, ki je na poti do uvrstitve v skupinski del Lige prvakov izločil Olimpijo, in danski Kopenhagen, ki si je letos še šestič v klubski zgodovini zagotovil jesen med elito. Napredovanje iz skupinskega dela bi za oba kluba pomenilo veliko presenečenje, saj jima je žreb namenil skupino, v katera igrata dva izmed največjih klubov v nogometni zgodovini. Slednja se bosta spopadla ob 21. uri, vloga favorita pa pripada Bavarcem, ki so v sezoni 2019/20 osvojili šesti naslov v Ligi prvakov.

icon-expand Statistični predogled tekme Bayern - Man United FOTO: Sofascore.com

Predogled tekme Bayern München - Manchester United Bayern München je v poletnem prestopnem roku pripeljal dve odmevni okrepitvi. Za 100 milijonov evrov se je iz Tottenham Hotspur Stadiuma na Allianz Areno preselil Harry Kane, polovico omenjenega zneska pa so Bavarci za usluge Kim Min-jaeja nakazali Napoliju. Oba nogometaša sta si hitro utrdila mesto v začetni enajsterici ekipe, katero so med poletnim prestopnim rokom zapustili Sadio Mane, Lucas Hernandez, Ryan Gravenberch, Benjamin Pavard, Marcel Sabitzer in Yann Sommer. Ekipa šestkratnih zmagovalcev Lige prvakov zaenkrat deluje solidno in je na prvih treh ligaških tekmah vknjižila tri zmage, prve točke pa izgubila pred dnevi ob remiju proti Bayer Leverkusnu, s katerim je na lestvici nemškega prvenstva izenačena na prvem mestu.

icon-expand Harry Kane FOTO: AP

Prvi zvezdnik ekipe iz Münchna s prilagajanjem na novo ligo ni imel težav. Na štirih ligaških tekmah se je podpisal pod štiri zadetke in prispeval eno asistenco. "Vedel sem, v kaj se podajam. Resnično uživam v novem okolju. Na naslednji tekmi nas čaka Manchester United, ki je trenutno v težkem obdobju. Tekmo moramo imeti pod nadzorom in paziti na njihove kvalitete. Bayern me je pripeljal z razlogom. Ponovno želijo zmagati Ligo prvakov, sam pa bom storil vse, da nam to uspe," je povedal Kane. Besedam 30-letnega Angleža se je pridružil tudi Thomas Tuchel. "Njihovi rezultati ne povedo veliko o njih. United je ekipa, ki je zmeraj nevarna in ima veliko individualne kvalitete. Liga prvakov je najtežje tekmovanje, a hkrati najlepše. Dali bomo vse za to, da med evropsko elito ostanemo čim dlje," je dodal 50-letni nemški strokovnjak.

icon-expand Thomas Tuchel FOTO: AP

Povsem drugačna pa je zgodba v rdečem delu Manchestra, kjer težavam ni videti konca. Po petih odigranih krogih je ekipa Erika ten Haga pri šestih točkah, do katerih so prišli po minimalnih zmagah nad Wolvesi in Nottingham Forestom. Poleg rezultatske krize so navijači rdečih vragov razočarani tudi nad številom nogometašev, ki iz različnih razlogov niso v kadru za tekmo proti Bayern Münchnu. Sofyan Amrabat, Tyrell Malacia, Luke Shaw, Harry Maguire, Amad Diallo, Aaron Wan-Bissaka, Raphael Varane in Mason Mount so zaradi poškodb ostali v Manchestru, spisek odsotnih nogometašev je še malce daljši, saj sta bila iz disciplinskih razlogov na stranski tir postavljena Antony in Jadon Sancho. Za slednja ni jasno, kdaj bosta spet zaigrala v rdečem dresu.

icon-expand Nogometaši Manchester Uniteda še zmeraj iščejo pravo formo FOTO: AP

Dolg spisek nogometašev, ki niso odpotovali v Nemčijo, je pokomentiral tudi ten Hag. "To je nogomet. Stvari včasih niso takšne, kot bi si želeli. Ampak takšne situacije so mi všeč, saj nas prisilijo v to, da stopimo skupaj in jih rešimo. Nasproti nam bo stala zelo močna ekipa. Veselimo se obračuna, saj nam bo predstavljal velik izziv. Kljub vsemu verjamemo vase," je povedal 53-letni Nizozemec.

icon-expand Erik ten Hag FOTO: AP

