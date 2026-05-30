Skrušeni Arteta po porazu: Vse, kar čutim, je bolečina

PSG - Arsenal AP

Topničarjem uspeh v najelitnejšem klubskem tekmovanju očitno ni usojen. V Budimpešti so že drugič v zgodovini klonili na zadnji stopnički. Leta 2006 je bila boljša Barcelona, tokrat jim je veselje pokvaril PSG. Na obeh tekmah so Londončani povedli z 1:0, danes že v šesti minuti, ko je zadel Kai Havertz. Varovanci Mikela Artete so se po vodstvu pričakovano popolnoma zaprli in parkirali avtobus. Arteta je na klopi Arsenala v Severni London po 22 letih vrnil naslov državnih prvakov, tokrat pa je brez novega skalpa ostal na najslabši možen način: "Čutim bolečino. Ko si tako blizu zmagi v največjem tekmovanju, je to logično. Le nekaj enajstmetrovk nas je ločilo od zmage. To bolečino moramo pretvoriti v motivacijo. Šele drugič v zgodovini smo se uvrstili v finale, moramo se zavedati, kako dobro sezono smo imeli. V tem trenutku nič ne more omiliti bolečine," je po porazu povedal skrušeni Bask.

Sofascore.com je za igralca tekme izbral Declana Ricea FOTO: Sofascore.com

Po podatkih Sofascore je bil za najboljšega igralca izbran Declan Rice, pirova zmaga za angleškega vezista. "Zelo boleče je izgubiti finale Lige prvakov po enajstmetrovkah. Stvari bomo poskušali pogledati s širše perspektive – za nami je izjemna sezona in danes smo odigrali že 63. tekmo. Do tega trenutka smo dali popolnoma vse od sebe in to je loterija – ali zmagaš po enajstmetrovkah ali izgubiš po enajstmetrovkah. Nekatere od najboljših ekip vseh časov so izgubile na enak način," je povedal Rice. Najstrožji kazni sta zapravila Eberechi Eze in Gabriel Maghalaes, ki ju bo poraz tako še bolj prizadel: "Oba sta zelo potrta. Zgrešiti enajstmetrovko v finalu Lige prvakov ni prijetno, vsi ju imamo radi in jima bomo stali ob strani, takšne stvari se enostavno dogajajo. Nista edina igralca, ki sta zgrešila najstrožjo kazen. Vsem se nam je to že zgodilo, brez njiju ne bi osvojili lige v letošnji sezoni."