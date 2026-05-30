Skrušeni Arteta po porazu: Vse, kar čutim, je bolečina

Budimpešta, 30. 05. 2026 22.54 pred eno minuto 2 min branja 0

Lu.M
Mikel Arteta in Eberechi Eze

Nogometašem Arsenala ni uspelo na najlepši možen način skleniti letošnje sezone. Potem ko so že v šesti minuti povedli po zadetku Kaija Havertza, so se topničarji popolnoma zaprli, taktika, ki se jim ni obrestovala. Po izvajanju enajstmetrovk so še drugič v zgodovini klonili v finalu Lige prvakov. Najstrožji kazni sta zgrešila Eberechi Eze in Gabriel Maghalhaes.

Topničarjem uspeh v najelitnejšem klubskem tekmovanju očitno ni usojen. V Budimpešti so že drugič v zgodovini klonili na zadnji stopnički. Leta 2006 je bila boljša Barcelona, tokrat jim je veselje pokvaril PSG. Na obeh tekmah so Londončani povedli z 1:0, danes že v šesti minuti, ko je zadel Kai Havertz. Varovanci Mikela Artete so se po vodstvu pričakovano popolnoma zaprli in parkirali avtobus.

Arteta je na klopi Arsenala v Severni London po 22 letih vrnil naslov državnih prvakov, tokrat pa je brez novega skalpa ostal na najslabši možen način: "Čutim bolečino. Ko si tako blizu zmagi v največjem tekmovanju, je to logično. Le nekaj enajstmetrovk nas je ločilo od zmage. To bolečino moramo pretvoriti v motivacijo. Šele drugič v zgodovini smo se uvrstili v finale, moramo se zavedati, kako dobro sezono smo imeli. V tem trenutku nič ne more omiliti bolečine," je po porazu povedal skrušeni Bask.

Sofascore.com je za igralca tekme izbral Declana Ricea
FOTO: Sofascore.com

Po podatkih Sofascore je bil za najboljšega igralca izbran Declan Rice, pirova zmaga za angleškega vezista. "Zelo boleče je izgubiti finale Lige prvakov po enajstmetrovkah. Stvari bomo poskušali pogledati s širše perspektive – za nami je izjemna sezona in danes smo odigrali že 63. tekmo. Do tega trenutka smo dali popolnoma vse od sebe in to je loterija – ali zmagaš po enajstmetrovkah ali izgubiš po enajstmetrovkah. Nekatere od najboljših ekip vseh časov so izgubile na enak način," je povedal Rice.

Najstrožji kazni sta zapravila Eberechi Eze in Gabriel Maghalaes, ki ju bo poraz tako še bolj prizadel: "Oba sta zelo potrta. Zgrešiti enajstmetrovko v finalu Lige prvakov ni prijetno, vsi ju imamo radi in jima bomo stali ob strani, takšne stvari se enostavno dogajajo. Nista edina igralca, ki sta zgrešila najstrožjo kazen. Vsem se nam je to že zgodilo, brez njiju ne bi osvojili lige v letošnji sezoni."

"Proti Parizu moraš biti mentalno zbran skozi celotno tekmo. Vem, da so si ljudje želeli tekme, kot je bila tista proti Bayernu. Točno to je njihov načrt, vsem hočejo zabiti pet ali šest zadetkov. Moraš biti res odporen, popolnoma osredotočen in veliko komunicirati. So odlična ekipa z izjemnim trenerjem in vrhunskimi posamezniki. V zadnjem desetletju so veliko izgubljali, zdaj je prišel njihov čas," je bil po bolečem porazu iskren Rice.

