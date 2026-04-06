Liga prvakov

Slabe novice za Real: Kane dan pred četrtfinalom spet na treningu

München, 06. 04. 2026 15.29 pred 18 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Lu.M
Harry Kane

Pred vrati so prvi dvoboji četrtfinala prestižne Lige prvakov. V torek se bosta na Allianz Areni pomerila münchenski Bayern in madridski Real, obračun, ki je med evropsko elito postal prava novodobna klasika. Pred velikim spektaklom za rahle favorite veljajo Bavarci, dejstvo, ki ga je še dodatno okrepila novica o povratku najboljšega igralca Harryja Kana. Tekmo si boste v prenosu lahko ogledali na Kanalu A in VOYO, začnemo ob 20.30. V studijskem delu bo gost legendarni Zlatko Zahović.

Real Madrid – Bayern München
FOTO: AP

Vse od kultnega izvajanja enajstmetrovk na Bernabeuu leta 2012, ko je Sergio Ramos žogo poslal "ven iz stadiona", do kontroverzne tekme v sezoni 2016/17 in infarktnega napredovanja Madridčanov v šampionski sezoni 2023/24, obračun med nemškim in španskim velikanom vedno obljublja nogometni spektakel, poln akcije. V letošnjo edicijo se v vlogi rahlih favoritov podajajo Bavarci.

K temu najbolj pripomore dominacija varovancev Vincenta Kompanyja, ki so v domačem prvenstvu bolj kot ne potrdili nov naslov državnih prvakov. Bayern ima šest tekem pred koncem na vrhu velikih devet točk prednosti pred najbližjo zasledovalko Borussio. Še bolj pa v oči bode neverjetni strelski izkupiček, ki so si ga priigrali šestkratni evropski prvaki. Dosegli so namreč neverjetnih 100 zadetkov, ob tem pa jih prejeli 27, kar pomeni, da se lahko pohvalijo z neverjetno gol razliko +73. Le dva zadetka so oddaljeni od podrtja absolutnega nemškega rekorda, ki so ga leta 1971 z 101. golom prav tako postavili Bavarci.

K izjemnemu napadu največ seveda pripomore najboljši igralec aktualnih nemških prvakov Harry Kane. Angleški napadalec je v letošnji sezoni že 48-krat zatresel mrežo nasprotnika, kar je neverjetno tudi po njegovih visokih standardih. 32-letnik je zaradi težav z gležnjem, ki ga pestijo celotno kariero, izpustil ligaško tekmo proti Freiburgu, ki so jo njegovi soigralci po neverjetnem preobratu dobili s 3:2. Bavarske navijače je razveselila novica, da se je Kane dan pred velikim spektaklom na Allianz Areni vrnil na trening.

Bayern Munchen
FOTO: Profimedia

O njegovem povratku je prepričan tudi eden najizkušenejših igralcev domačega tabora, Joshua Kimmich, ki ne dvomi v žilavost soigralca: "Harry bo igral tudi v vozičku, v to ne dvomim. Če bo potrebno, se bo priplazil na igrišče." V Angleževo prisotnost verjame tudi Kompany, ki je v izjavi po ponedeljkovem treningu vlil upanje v srca nemških navijačev: "Imam občutek, da bo igral. Ves čas ga obravnavajo fizioterapevti, ki nas sproti obveščajo o vsem. Vsi v klubu verjamemo, da bo pripravljen do torkovega večera."

Uvodno tekmo četrtfinala si boste, kot po navadi, v prenosu ogledali na Kanalu A in VOYO. Za vas bosta tekmo v studijskem delu pospremila naša Sanja Modrić in legenda slovenskega nogometa Zlatko Zahović, s prenosom začnemo ob 20.30.

bayern München real madrid harry kane poškodba povratek trening

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

RUBEŽ
06. 04. 2026 15.39
Spet lapsus? Ali neznanje? Tekma je v Madridu.
Odgovori
0 0
bibaleze
