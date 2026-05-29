Pokukali smo v zakulisje finala Lige prvakov

Tik pred zaključnim delom priprav na veliki finale Lige prvakov so organizatorji v notranjost Puškaš Arene, kjer je že vse pripravljeno, spustili našo terensko ekipo. Kako sta videti slačilnici Paris Saint Germaina in Arsenala, kaj vse bodo imeli na voljo nogometaši za pripravo na tekmo in pa kakšen je od blizu pokal za zmagovalca, vse to je preveril Jan Lukač.