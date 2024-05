Laskavi pokal se bohoti v Borussijini slačilnici

V slačilnici Borussie so posebej izpostavili in pozdravili Marca Reusa in Matsa Hummelsa, ki sta bila del ekipe tudi leta 2013 ob porazu rumeno-črnih v finalu proti Bayernu.

Ob tem so nanj vse bolj pritiskali člani varnostne službe, ki so prišli prav iz Nemčije in so ob uradnem varovanju prav tako skrbeli, da je v slačilnici Nemcev vse tako, kot mora biti. "Bili so prijazni, a se vidi, da zelo resno jemljejo svoje delo, in so preverili vsak ped slačilnice." Vodja organizacije namestitve klubov na stadionu je dodal, da so prišli s kamerami in fotografijami in bodo oziroma so poslikali in posneli vsak centimeter slačilnice, kjer se bo v soboto Borussia pripravljala na finalni spopad.