Slavje PSG-ja ponovno zasenčili izgredi navijačev na ulicah Pariza

Pariz, 31. 05. 2026 09.31 pred 1 uro 1 min branja 16

Avtor:
R.S.
Izgredi navijačev PSG-ja

Potem ko je francoski PSG slavil po loteriji enajstmetrovk nad londonskim Arsenalom in tako ubranil lanskoletni naslov, se je rajanje navijačev preselilo na ulice Pariza, kjer so v francoski prestolnici tako kot lani povzročili pravi kaos. Izgredi navijačev so povzročili moten avtobusni in železniški promet, uporabljeni so bili solzivci, aretiranih pa je bilo več kot 400 navijačev.

Francoski PSG pod vodstvom Španca Luisa Enriqueja je po zmagi nad Arsenalom v finalu Lige prvakov osvojil drugi naslov najboljšega kluba na stari celini. Na tisoče navijačev pariškega kluba se je po zmagi preselilo na ulice glavnega mesta Francije, kjer so povzročili kaos.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po tekmi je bilo na tisoče policistov napotenih na ulice za zatiranje izgredov, ki so jih povzročili navijači. Slednji so na ulicah zažigali avtomobile, uporabljali pirotehnična sredstva ter razbijali izložbe trgovin in lokalov, zato so bili policisti primorani uporabiti solzivec.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po poročanju francoskih oblasti je bilo v pripor pridržanih več kot 400 ljudi, v izgredih pa naj bi se poškodovalo sedem policistov.

V zgodnjih jutranjih urah se je na dogajanje v francoski prestolnici odzval tudi notranji minister Laurent Nunez, ki je izgrede označil za absolutno nesprejemljive. Spomnimo, da je lani ravno tako praznovanje na ulicah povzročilo smrt dveh navijačev, od katerih je bil eden star 17 let.

liga prvakov nogomet navijači psg izgredi

KOMENTARJI16

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
the kop
31. 05. 2026 10.20
Zagotovo sami Francozi!
a res1
31. 05. 2026 10.13
Gledanje tekme me je doma stalo dve pivi. Pa ni bilo nobenega srahu, da bi me kdo lovil.
Buča hokaido
31. 05. 2026 10.07
Mogoče pa imajo v Ameriki football, kjer tisto valjasto žogo nosijo v rokah, noge so pa samo za tek.
Buča hokaido
31. 05. 2026 10.04
Butast šport, butasti navijači.
NeNebinarni
31. 05. 2026 09.57
To se ti zgodi, ko si uvoziš pol nadsaharske in četrt podsaharske Afrike.
antimilan
31. 05. 2026 09.57
peljte jih nazaj v afriko "navijače"
Bartoreli77
31. 05. 2026 09.54
Temu vi pravite navijači? Dobro jih poglejte.
NoriSušan
31. 05. 2026 09.49
Klasika haha isto kt lan
devlon
31. 05. 2026 09.49
jokcat zato, ker žoga ne gre prav, po volji nekoga, je tako infantilno, da bolj ne more bit. maksimalna izguba časa in energije za nekajntako brezveznega. ovčji nagon
JackRussell
31. 05. 2026 09.41
Zanimivo da se ljubitelji nogometa obnašajo enako neglede na državo in da je to šport za rajo ki niso ravno blesteli v šoli ter je prihod na tekmo le razlog da izrazijo svoje frustracije v skupini ljudi z pretepi, razbijanju inventarja in povzročanju kaosa potem pa se skrijejo v mišjo luknjo.
Lark
31. 05. 2026 09.40
Me zanima koliko dejanskih Francozov je med temi izgredniki...
NeNebinarni
31. 05. 2026 09.58
Približno pet, čeprav za enega še niso sigurni.
Emtisunce
31. 05. 2026 09.39
Kdaj boste mediji in javnost doumeli, da sta vandalizem in izgredi obredni del nogobrcaške scene.
