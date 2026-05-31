Slavje PSG-ja ponovno zasenčili izgredi navijačev na ulicah Pariza

Francoski PSG pod vodstvom Španca Luisa Enriqueja je po zmagi nad Arsenalom v finalu Lige prvakov osvojil drugi naslov najboljšega kluba na stari celini. Na tisoče navijačev pariškega kluba se je po zmagi preselilo na ulice glavnega mesta Francije, kjer so povzročili kaos.

Po tekmi je bilo na tisoče policistov napotenih na ulice za zatiranje izgredov, ki so jih povzročili navijači. Slednji so na ulicah zažigali avtomobile, uporabljali pirotehnična sredstva ter razbijali izložbe trgovin in lokalov, zato so bili policisti primorani uporabiti solzivec.

Po poročanju francoskih oblasti je bilo v pripor pridržanih več kot 400 ljudi, v izgredih pa naj bi se poškodovalo sedem policistov.

V zgodnjih jutranjih urah se je na dogajanje v francoski prestolnici odzval tudi notranji minister Laurent Nunez, ki je izgrede označil za absolutno nesprejemljive. Spomnimo, da je lani ravno tako praznovanje na ulicah povzročilo smrt dveh navijačev, od katerih je bil eden star 17 let.