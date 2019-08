Slavje v Zagrebu in Beogradu: Zvezda dramatično, Dinamo suvereno

Bjelica: Vemo, kaj nas je še posebej motiviralo Nič manj ni bilo evforično v slačilnici Dinama na stadionu Grouporama, kjer je po posnetkih razvidno, da je trener Nenad Bjelica na nek način kar vodil navijanje, v katerem so se mu pridružili tudi vsi varovanci. Med njimi velja spet izpostaviti tudi slovenskega branilca Petra Stojanovića , ki je nezamenljiv na desnem boku, žal pa se v play-offu ne bo pomeril z nekdanjim klubom Mariborom , saj je ta v dveh tekmah obakrat s po 3:1 izgubil z Rosenborgom . Skandinavci in ne Štajerci bodo zdaj zadnja ovira modrim na poti do raja.

"Do Lige prvakov je ostala le še ena ovira. Norveški Rosenborg. Oprostite za evforijo, toda takšen Dinamo je za razred boljša ekipa. Takšen Dinamo je pripravljen za največje stvari, takšen Dinamo si je na Maksimirju zaslužil igrati proti Manchester Cityju, Barceloni ali Realu. In ne, ne bo se sramotil, v to bodite prepričani. Ta Dinamo ima jajca,"so bili evforični na portalu 24sata.

Zmago zagrebškega Dinama nad Ferencvarošem so nekateri hrvaški mediji postavili v vrh najbolj legendarnih predstav modrih v Evropi. Čeprav je Dinamo tradicionalno neugoden tekmec madžarskim prvoligašem, tako visoke zmage po neprepričljivem remiju na prvi medsebojni tekmi v Zagrebu ( 1:1 ) ni pričakoval praktično nihče. Dinamovci so ob podpori številnih rojakov, ki so se odpravili do bližnje Budimpešte, povsem zasenčili tekmece, tako na zelenici kot na tribunah.

"Gledali smo Rosenborgovo tekmo v Mariboru. Lahko rečem le to, da gre za tipično skandinavsko ekipo, ki igra čvrst nogomet. To bo zelo trd oreh, a verjamem, da lahko zmagamo. Mi gledamo sebe, ohranjamo osredotočenost na tistem, kar je pomembno, to pa smo mi. Poznam njihovega trenerja, že sem igral proti njemu z Lechom. Njegova ekipa vedno igra trd in organiziran nogomet. Verjamem v svojo ekipo."

"To so si naši navijači zaslužili, morali smo si dati duška,"je 24sataprenesel komentiral Bjelice po tekmi."Rezultat s prve tekme nam ni dopuščal kalkulacij, njim pa. Vem, da to ni lahka situacija. Mi smo bili psihološko zelo dobri in na koncu smo slavili. Mi najbolje vemo, kaj se je dogajalo med nami in kaj nas je še posebej motiviralo. Bilo je tudi podcenjevanje od domačinov, toda pokazali smo naš hrvaški 'inat',"je kar vrelo iz hrvaškega trenerja.

Danska drama razveselila beograjske rdeče-bele

Če je bilo junakov v modrih dresih v Budimpešti več, pa je povsem jasno, da je ob napredovanju Crvene zvezde v Koebenhavnu najbolj zablestel vratar Milan Borjan. Po tem, ko sta se obe tekmi končali z 1:1 in v podaljšku na stadionu Parken ni bilo golov (Beograjčani so od 54. minute igrali še brez izključenega Nemanje Milunovića), so bile na sporedu enajstmetrovke.

Rdeče-beli bi težko začeli slabše in kapetan Marko Marinje v prečko poslal že prvi strel, a so nato v drugem krogu strelov prvič zgrešili tudi Danci. Drama se je s tem šele začela, saj je bilo po petih strelih 3:3, nato pa bi lahko Dame N'Doye po zapravljenem poskusu Dušana Jovančićaodločil tekmo v korist Dancev. Toda Borjan je imel drugačne načrte in je rešil svojo ekipo, tako kot v sedmem krogu, ko je zgrešil Veljko Simićin je ustavil Karla Bartoleca, streli pa so se nato nadaljevali vse do enajstih izvajalcev ‒ Radovan Pankov je zadel, Jonas Windpa zgrešil za noro slavje zvezdašev.

TEKMA

Milojević: Ljudje načrtujejo, Bog pa odloča

"Kaj reči, ne vem, kje bi začel in kje bi končal," je po poročanju spletnega portala tabloida Kurir po tekmi dejal trener srbskih prvakov Vladan Milojević. "Vedeli smo, da ne bomo od Koebenhavna videli nič novega v primerjavi s tistim, kar smo videli v Beogradu. Javnost in navijači so že skorajda žalovali za nami, ker smo igrali proti fenomenalni ekipi. Sem smo prišli odigrat tekmo za nas, našo družino, navijače in Srbijo. Rekel sem igralcem: 'Ni pomembno, koliko bomo igrali, toda nekdo mora zmagati!' In rekel sem, da ljudje načrtujejo, Bog pa odloča. Verjamem v neke božanske sile,"je nadaljeval.

"Vse čestitke Milanu. Mi enajstmetrovk nismo vadili, one so loterija. Poleg vseh igralcev, če moramo koga izpostaviti, je to Borjan, ki je že lani pokazal, da je kakovosten. V teh trenutkih se uživa, ne morete jih plačati in kupiti, to morate doživeti."

Pripravil se je in bil nagrajen

Borjana s soigralci po lanski prvi uvrstitvi v skupinski del Lige prvakov po letu 1991, ko je bila Zvezda tudi prvakinja Evrope, zdaj čakata spopada s švicarskimi Young Boysi. Ti so bili v minuli sezoni usodni ravno za zagrebški Dinamo.

"Mislim, da je to neverjetno, tri leta zapored igramo skupinski del (z uvrstitvijo v play-off LP so si že zagotovili igranje v skupinskem delu Lige Evropa, op. a.), a tu se nismo ustavili,"je Kurir citiral Borjana.Še dve tekmi za Ligo prvakov in naj bo vsa Srbija ponosna na nas. Enajstmetrovke? Bil sem miren, zbran. Pred enajstmetrovkami sem se pripravil in pogledal, kam kdo strelja. Vse se je na nek način izplačalo. Sodniki so nas kradli in bili na strani Koebenhavna, toda ko imaš srce, željo in ljudi, ki verjamejo vate, potem zmagaš," je še povedal.

"Gol posvečam družini, vedno mi stojijo ob strani in so moja moč ter energija. Ta ekipa, ti fantje so zaslužni za to, opravili so neverjeten posel, hvaležen sem jim, ker so mi omogočili skupinski del. Borili smo se za grb in navijače ter nismo posvečali pozornosti podcenjevanju."

Dramatične enajstmetrovke na tekmi Koebenhavn - Crvena zvezda: