Slavni analitik napovedal zmagovalca Lige prvakov

Finale Lige prvakov bo na sporedu zvečer na prvo junijsko nedeljo (1. 6.) na stadionu Wanda Metropolitano v Madridu. Polfinalna para sta Barcelona – Liverpool in Tottenham – Ajax. Kateri moštvi se bosta pomerili za naslov najboljšega evropskega klubskega moštva, bo znano šele po povratnih tekmah, ki sta na sporedu prihodnji teden. A kot kaže odgovor na to vprašanje, seveda skozi "govorico" številk, pozna slavni analitik Nate Silver. Bil je eden ključnih mož pri projektu Moneyball (knjigo z omenjenim naslovom je napisal Michael Lewis), saj je napisal algoritem za primerjavo uspešnosti igralcev bejzbola.

tekma barca

Silver, ki je dvakrat pravilno napovedal razplet ameriških volitev in ga je revija Time leta 2009 uvrstila med 100 najvplivnejših ljudi na svetu, bo z napovedjo najbolj razveselil navijače Redsov, ki so glede na številke prvi favorit za osvojitev prestižnega pokala. Na svoji spletni strani je določil možnosti vseh štirih polfinalistov. Razplet je tesen, najboljše statistične možnosti ima Liverpool, z 51 odstotki možnosti, da se prebije v finale, da osvoji naslov, pa ima 37 odstotkov možnosti. Barcelona ima 49 odstotkov za finale, tam pa nato 34 odstotkov za zmago. Ajax je pri 51 odstotkih za finale in 15 odstotkih za končno zmago. Na koncu je Tottenham z 49 odstotki možnosti za nastop v Madridu in le 14 odstotki za slavje. Tako naj bi se v finalu pomerila Liverpool in Ajax, zmaga pa bi šla v roke varovancev Jürgena Kloppa.

Zanimivo je, da je imel najvišji rating med moštvi pred začetkom Lige prvakov Manchester City (94,5 točke), drugi je bil Liverpool, tretja pa Barcelona (oboji po 93,8 točke). Real Madrid je bil recimo na petem mestu (87,5), polfinalista Tottenham (83,8) in Ajax (83,3) pa šele na devetem in desetem mestu. Počakajmo na razplet in potem bo jasno, kako natančen je bil v svojih napovedih Silver.

tekma tott