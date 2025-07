'Slej ko prej bosta tekmo La Lige v Miamiju odigrala naša največja kluba Barca in Atletico'

"Obstaja obljuba in obstaja dolg. Ne bomo snedli dane besede. Miami bo, ko je bilo večkrat obljubljeno, v naslednjem obdobju gostil tekmo La Lige. Mislim, da bo prizorišče obračuna naših dveh najboljših klubov. Šlo bo za spektakel med Barcelono in Atleticom," je vrgel polena na ogenj Tebas in v naslednjem stavku v izjavi za AS le omenil tudi "osovraženega" Reala.