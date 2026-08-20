Celjani so lahko po 'pametni tekmi' še kako zadovoljni

Ko je v 15. minuti dotlej anemično obrambo Celja po lepi kombinaciji kaznoval Roman Čerepkai, se je zdelo, da bi lahko obračun v Bratislavi hitro šel v neželeno smer. "Samo da se domov vrnemo z aktivnim rezultatom," si je tedaj verjetno mislil marsikateri celjski navijač. Na srečo so bili takšni strahovi odveč. Celjani so se v nadaljevanju pobrali, iz prve prave priložnosti je mojstrsko zadel Milot Avdyli, v drugem polčasu pa smo spremljali povsem enakovreden obračun, ki bi lahko šel v obe smeri. Pred povratno tekmo je tako še vse odprto.

"Odigrali smo res pametno tekmo. Na začetku smo podlegli pritisku, prvih 15 ali 20 minut si nismo ustvarjali svoje igre, oni pa so imeli priložnosti in dosegli tudi zadetek. Evrogol Milota nas je vrnil v igro. Do konca je bila tekma 50:50. V drugem delu so sicer prevzeli žogo, ampak smo se res kakovostno branili," je srečanje strnil Svit Sešlar. V drugem polčasu so bili Celjani, ki so imeli za malenkost več posesti žoge, morda celo boljši tekmec. Najlepša priložnost se je po kombinaciji rezervistov ponudila Benjaminu Verbiču, ki mu je lepo odložil Andrej Kotnik.

Milot Avdyli je pred koncem prvega polčasa izenačili z izjemnim plasiranim strelom. FOTO: Profimeda

Zadetek Avdylija pomenil ogromno

"Pričakovali smo uvoden nalet. Dobili smo zadetek, a potem strnili vrste in držali žogo. Da smo izenačili pred polčasom, nam je ogromno pomenilo. Žal nam ni uspelo zadeti za zmago, a moramo biti zadovoljni," je po tekmi dejal junak zmage nad Araratom v prejšnjem krogu. Brez dvoma so Celjani pokazali najboljši obraz v tej sezoni. Sešlar in Verbič sta se tako strinjala, da na povratni tekmi za uspeh ne potrebujejo veliko spreminjati v svoji igri. "Ko vzamemo žogo, bomo morali biti bolj natančni pri prvih podajah. Če bomo v napadu bolj mirni, da bodo oni tekli za žogo, nam bo precej lažje," je razmišljal Sešlar. Verbič pa je dodal: "Tukaj odločajo malenkosti. Morda malo več pogovarjanja v obrambi, v napadu pa moramo biti še bolj konkretni."

Šporar: Celje je tukaj z razlogom

Če so bili Celjani v splošnem zadovoljni s predstavo in popotnico pred povratnim obračunom na Stadionu Z'dežele, je bilo vzdušje v vrstah Slovana nekoliko slabše. "Ni bilo lahko, težka tekma. Vedeli smo, da je Celje kakovostna ekipa in to so pokazali. Škoda, v prvih minutah smo imeli pobudo, da bi dosegli še kakšen zadetek. Potem pa so izenačili z evrogolom. Vse je odprto," je povedal Andraž Šporar, ki je po težavah s poškodbo vstopil v zaključku tekme in imel edino pravo priložnost domačih v drugem polčasu. Odgovor na vprašanje, ali jih je Celje presenetilo, ni bil pritrdilen. "Vsaka ekipa, ki je v play-offu, te ne more presenetiti. Tukaj so z razlogom. Vse je še odprto, verjamemo v našo zmago."

Šporar, ki si garderobo deli z občasnim reprezentantom Kenanom Bajrićem, na povratnem srečanju več pričakuje od tranzicijske igre, ki so jo grofje v slovaški prestolnici odlično zaustavili. "Celje ima ogromno kakovosti, predvsem so močni z žogo v nogah. Moramo biti bolj nevarni, ko vzamemo žogo in se spustimo v protinapad. To je naše močno orožje." Tudi v taboru slovaških prvakov tako niso skoparili s pohvalami na račun Celja, ki je po mučenju proti Egnatii in Araratu tokrat dokazalo, da se lahko meri tudi s favoriziranimi ekipami. Upanje, da bo Slovenija po Mariboru v Ligi prvakov dobila novega predstavnika, je pred povratnim srečanjem še kako živo ...