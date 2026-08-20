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Liga prvakov

Celjani so lahko po 'pametni tekmi' še kako zadovoljni

Bratislava, 20. 08. 2026 07.48 pred 1 uro 3 min branja 14

Avtor:
Simon Valant Jakob Batič
Fotogalerija tekme Slovan Celje

Nogometaši Celja so se iz Bratislave vrnili z lepo popotnico. Po remiju (1:1) bodo pred svojimi navijači prihodnji teden lovili zgodovinski preboj v Ligo prvakov. Obračun v slovaški prestolnici se sicer ni začel po njihovih željah, Slovan je hitro povedel, a so varovanci Victorja Campelosa v nadaljevanju pokazali, da upravičeno trkajo na vrata evropske elite.

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Ko je v 15. minuti dotlej anemično obrambo Celja po lepi kombinaciji kaznoval Roman Čerepkai, se je zdelo, da bi lahko obračun v Bratislavi hitro šel v neželeno smer. "Samo da se domov vrnemo z aktivnim rezultatom," si je tedaj verjetno mislil marsikateri celjski navijač.

Na srečo so bili takšni strahovi odveč. Celjani so se v nadaljevanju pobrali, iz prve prave priložnosti je mojstrsko zadel Milot Avdyli, v drugem polčasu pa smo spremljali povsem enakovreden obračun, ki bi lahko šel v obe smeri. Pred povratno tekmo je tako še vse odprto.

"Odigrali smo res pametno tekmo. Na začetku smo podlegli pritisku, prvih 15 ali 20 minut si nismo ustvarjali svoje igre, oni pa so imeli priložnosti in dosegli tudi zadetek. Evrogol Milota nas je vrnil v igro. Do konca je bila tekma 50:50. V drugem delu so sicer prevzeli žogo, ampak smo se res kakovostno branili," je srečanje strnil Svit Sešlar.

V drugem polčasu so bili Celjani, ki so imeli za malenkost več posesti žoge, morda celo boljši tekmec. Najlepša priložnost se je po kombinaciji rezervistov ponudila Benjaminu Verbiču, ki mu je lepo odložil Andrej Kotnik.

Milot Avdyli je pred koncem prvega polčasa izenačili z izjemnim plasiranim strelom.
Milot Avdyli je pred koncem prvega polčasa izenačili z izjemnim plasiranim strelom.
FOTO: Profimeda

Zadetek Avdylija pomenil ogromno

"Pričakovali smo uvoden nalet. Dobili smo zadetek, a potem strnili vrste in držali žogo. Da smo izenačili pred polčasom, nam je ogromno pomenilo. Žal nam ni uspelo zadeti za zmago, a moramo biti zadovoljni," je po tekmi dejal junak zmage nad Araratom v prejšnjem krogu.

Brez dvoma so Celjani pokazali najboljši obraz v tej sezoni. Sešlar in Verbič sta se tako strinjala, da na povratni tekmi za uspeh ne potrebujejo veliko spreminjati v svoji igri.

"Ko vzamemo žogo, bomo morali biti bolj natančni pri prvih podajah. Če bomo v napadu bolj mirni, da bodo oni tekli za žogo, nam bo precej lažje," je razmišljal Sešlar. Verbič pa je dodal: "Tukaj odločajo malenkosti. Morda malo več pogovarjanja v obrambi, v napadu pa moramo biti še bolj konkretni."

Šporar: Celje je tukaj z razlogom

Če so bili Celjani v splošnem zadovoljni s predstavo in popotnico pred povratnim obračunom na Stadionu Z'dežele, je bilo vzdušje v vrstah Slovana nekoliko slabše.

"Ni bilo lahko, težka tekma. Vedeli smo, da je Celje kakovostna ekipa in to so pokazali. Škoda, v prvih minutah smo imeli pobudo, da bi dosegli še kakšen zadetek. Potem pa so izenačili z evrogolom. Vse je odprto," je povedal Andraž Šporar, ki je po težavah s poškodbo vstopil v zaključku tekme in imel edino pravo priložnost domačih v drugem polčasu.

Odgovor na vprašanje, ali jih je Celje presenetilo, ni bil pritrdilen. "Vsaka ekipa, ki je v play-offu, te ne more presenetiti. Tukaj so z razlogom. Vse je še odprto, verjamemo v našo zmago."

Šporar, ki si garderobo deli z občasnim reprezentantom Kenanom Bajrićem, na povratnem srečanju več pričakuje od tranzicijske igre, ki so jo grofje v slovaški prestolnici odlično zaustavili. "Celje ima ogromno kakovosti, predvsem so močni z žogo v nogah. Moramo biti bolj nevarni, ko vzamemo žogo in se spustimo v protinapad. To je naše močno orožje."

Tudi v taboru slovaških prvakov tako niso skoparili s pohvalami na račun Celja, ki je po mučenju proti Egnatii in Araratu tokrat dokazalo, da se lahko meri tudi s favoriziranimi ekipami. Upanje, da bo Slovenija po Mariboru v Ligi prvakov dobila novega predstavnika, je pred povratnim srečanjem še kako živo ... 

Celjani se odličnega vzdušja v Bratislavi niso ustrašili.
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FOTO: Profimedia
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KOMENTARJI14

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zmerni pesimist
20. 08. 2026 10.09
Upam da jim bo uspelo
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+5
5 0
blazter
20. 08. 2026 09.48
Bravo. Igral se je nogomet. Kot kavč selektor pogrešam enega pravega napadalca, ki bi naredil prostor krilnim napadalcem.
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+1
1 0
Gigson
20. 08. 2026 09.39
Super celje cestitke....v sredo pa na polno.
Odgovori
+7
7 0
Njapo
20. 08. 2026 09.37
Treba zmagati doma ......
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+6
6 0
myomy
20. 08. 2026 09.34
a Ruski milijonar Maksim Demin je naredil čudež iz tretjerazrednega celjskega nogometnega kluba.
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-6
0 6
Martinović
20. 08. 2026 09.57
Po čem je NK Celje trtjerazreden klub? To je precej neumna izjava! Po statistiki rezultatov je samo za NK Maribor, slednji in NK Celje sta tudi edina kluba, ki igrata neprekinjeno v 1. snl in imata kakršne koli rezultate v evropskih ligah.
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+5
5 0
chubba
20. 08. 2026 09.26
Hvala Občini Celje, da vsa ta leta spremlja razvoj nogometa in je poskrbela za brezhiben stadion.
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+4
6 2
SpamEx
20. 08. 2026 09.23
Predvsem so lahko zadovoljni s svojo igro
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+4
4 0
BroNo1
20. 08. 2026 08.57
Bravo, fantje si to zaslužijo. Nisem Celjan vendar sem z veseljem spremljal in užival!
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+13
13 0
SAKOSAKO
20. 08. 2026 08.50
Bravo Celje! V sredo bo pa grmelo na tribunah!!!
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+13
13 0
huperz
20. 08. 2026 08.48
🟦🤗🟨 dajmo grofje Stadion mora/bo nabito poln kot še nikol.
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+13
13 0
Kolllerik
20. 08. 2026 08.40
Bravo Grofje ❤️💪💪👊
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+9
10 1
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