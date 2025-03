Slot poraz Liverpoola označil za najboljšo tekmo življenja

Pred enim tednom so na Parku princev tekom celotnega obračuna tempo narekovali Parižani, ki kljub 27 strelom proti vratom Liverpoola takrat niso uspeli zadeti. Za neučinkovitost so bili kaznovani v končnici tekme, ko je rezervist Harvey Elliott takoj po vstopu v igro svoji ekipi priigral minimalno prednost pred povratnim obračunom. Tega so bolje začeli Angleži, ki so nekajkrat zapretili proti pariškim vratom, v tej sezoni izjemni Ousmane Dembele pa je v 12. minuti poskrbel za izenačenje v skupnem seštevku obeh tekem. Preostanek obračuna kljub številnim priložnostim ni prinesel spremembe izida, zadetkov pa ni bilo niti v podaljšku. Pri izvajanju najstrožjih kazni so bili veliko bolj zbrani Francozi, ki so zadeli vse štiri strele in Liverpool izločili iz Lige prvakov.