Slot svari pred PSG-jem: To je najbolj popolna ekipa, s katero smo se pomerili

Liverpool brani, PSG napada. Tako bi lahko opisali potek prve tekme in hkrati rezultat pred povratno tekmo osmine finala med Liverpoolom in PSG-jem, na kateri bodo Redsi branili minimalno prednost enega zadetka. A kot svari glavni trener Liverpool Arne slot, je obračun vse prej kot odločen. Povratno tekmo Liverpool - PSG lahko od 20.30 dalje v živo gledate na Kanalu A in VOYO.

Liverpool v aktualni sezoni dominira v angleškem prvenstvu, kjer ima (ob tekmi več) kar 15 točk prednosti pred prvim zasledovalcem Arsenalom. Redsi so bili tudi v ligaškem delu Lige prvakov najboljša ekipa, zato marsikdo ni pričakoval, da bodo proti PSG-ju v tako podrejenem položaju, kot so bili na prvi tekmi. "Nisem bil presenečen nad njihovo predstavo, veliko sem jih gledal in navdušen sem se nad njihovo intenzivnostjo. So zelo dobra ekipa. Prejšnjo sredo so nekateri rekli, da smo igrali slabo, vendar je treba reči, da so oni igrali izjemno dobro. Kljub temu menim, da smo lahko boljši. Smo boljša ekipa, kot smo pokazali prejšnji teden in to moramo pokazati na povratni tekmi," je pred drugo tekmo s PSG-jem v manj kot tednu dni prepričan Liverpoolov strateg Arne Slot.

Arne Slot FOTO: Profimedia icon-expand

Trener Liverpoola je z izbranimi besedami govoril o nasprotniku: "To je najbolj popolna ekipa, s katero smo se do zdaj pomerili. Seveda smo igrali z Arsenalom, Realom Madridom in Manchester Cityjem, vendar je kakovost, ki jo ima PSG neverjetna. Imajo veliko kakovostnih igralcev in odličnega trenerja, ki jim omogoča, da igrajo na način, proti kateremu ni lahko igrati. Zato moramo biti jutri v najboljši možni formi, če želimo napredovati."

Nizozemec, ki mu gre na klopi Liverpoola odlično, je pred povratnim obračunom še poudaril, da delo njegovih varovancev še zdaleč ni končano: "Vsako tekmo poskušamo zmagati, to smo poskušali storiti tudi prejšnji teden - ni bil naš namen, da se celo tekmo branimo tako globoko. Želimo si drugačne igre, čeprav so naši nameni enaki. Želimo si več igrati z žogo in verjemite, da nikoli ne igramo na remi." Da Redsem na prvi tekmi proti PSG-ju ni bilo lahko se strinja tudi Diogo Jota, ki je bil na prvi tekmi v začetni postavi, a do priložnosti v več kot uri igre ni prišel.

Diogo Jota FOTO: Profimedia icon-expand

"Mislim, da je bila to najtežja tekma v sezoni. Seveda pridejo tudi težke tekme, a potek te tekme, ni bil v skladu z načrtom. Toda tudi ko nam ni šlo najbolje, smo ostali v igri, kar nam je veliko pomenilo in hkrati pokazalo, kakšen značaj ima ta ekipa," je iskreno povedal portugalski napadalec, ki je kot največje orožje Liverpool izpostavil koga drugega kot Mohameda Salaha: "Izjemen je. Statistiki komaj beležijo rekorde, ki jih podira. Imeti takšnega igralca v ekipi je odlično."