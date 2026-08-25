Slovenija diha s Celjani, ki so korak oddaljeni od zgodovine

UEFA Liga prvakov: Celje - Slovan Bratislava FOTO: VOYO

Dan D je tukaj. Dan, ki se bo v vsakem primeru za vedno zapisal v anale slovenskega nogometa. V mestu ob Savinji bo prvič zadonela himna prestižne Lige prvakov, Celjani pa bi si lahko zagotovili preboj med evropsko nogometno smetano. To so tekme, za katere igralci, navijači, trenerji in ostali nogometni navdušenci enostavno živijo. Prvič je v knežjem mestu začutiti neke vrste nogometno evforijo. Rokometaši Celja so Evropo pokorili že pred 22 leti, zdaj so na vrsti za preboj med smetano stare celine še nogometaši.

Celjska pravljica je plod dolgoročnega in načrtnega dela ter enormnega finančnega vložka vodstvene garniture na čelu s predsednikom Valerijem Kolotilom. Napredek nogometa v mestu ob Savinji je na lastni koži lepo izkusil vratar Matjaž Rozman, ki je dres grofov nosil med letoma 2016 in 2025. Zimzeleni Ptujčan na povratnem srečanju več možnosti pripisuje slovenskim predstavnikom: "Pričakujem zrelo in taktično zelo dobro igro Celja. Nasprotnika zdaj dobro poznajo, celjska največja prednost pa so zagotovo polne domače tribune in domača zelenica. Rezultatsko je srečanje izenačeno, Slovan je odlična ekipa, a sam nekoliko več možnosti pripisujem Celju. Navijal bom za njih, tako kot celotna Slovenija." Podobnega mnenja je tudi Rozmanov nekdanji soigralec Mitja Lotrič. Skupaj sta v knežje mesto leta 2020 prinesla prvo ligaško lovoriko, takrat pod taktirko kultnega Dušana Kosića. "Za nami je šele prvi polčas. Celje je pokazalo dobro predstavo, predvsem v drugem polčasu, in je trenutno v malenkost boljšem položaju," je za naš medij povedal zdaj že upokojeni slovenski nogometaš.

Grofom nasproti stoji Slovan iz Bratislave, ki ga prav tako krasi velik slovenski pridih. V slovaški prestolnici sta si status herojev tribun priigrala dva slovenska reprezentanta - Kenan Bajrić in Andraž Šporar. Predvsem slednji v Bratislavi uživa izjemno naklonjenost tamkajšnjih navijačev, ki bodo v mestu ob Savinji računali na zelo izkušenega napadalca. Celje je namreč Šporarjeva najboljša stranka, v karieri jim je namreč zabil kar 12 golov, prav vse v dresu ljubljanske Olimpije. Navijači zmajev se zagotovo z nasmeškom spominjajo srečanja iz šampionske sezone 2015/16, ko je takrat 21-letni Ljubljančan grofom natrosil kar štiri zadetke. Zdaj se po več kot desetletju znova vrača na stadion z'Dežele, ki mu bo pričaral posebno vzdušje, ki ga v Celju še niso videli. V mesto ob Savinji bo romalo tudi 1500 slovaških navijačev, ki bodo svoje ljubljence bodrili k drugemu preboju v Ligo prvakov. Pod taktirko legendarnega Yaye Toureja bo k temu seveda stremel tudi Šporar, ki si želi svoj strelski izkupiček proti grofom še povišati.

Mitja Lotrič FOTO: 24ur.com