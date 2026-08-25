Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Liga prvakov

Slovenija diha s Celjani, ki so korak oddaljeni od zgodovine

Celje, 25. 08. 2026 06.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
S.V. A.M. +1
Trening grofov pred tekmo s Slovanom

Napočil je trenutek resnice. Celjani se bodo danes pred domačimi navijači s Slovanom iz Bratislave udarili za mesto v prestižni Ligi prvakov. Varovanci Vitorja Campelosa se bodo v lovu za velikim metom zanašali tudi na podporo razprodanega stadiona z'Dežele, za njimi pa bo bržkone stala celotna Slovenija. Zgodovinsko srečanje si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO, začnemo ob 20.30.

UEFA Liga prvakov: Celje - Slovan Bratislava
UEFA Liga prvakov: Celje - Slovan Bratislava
FOTO: VOYO

Dan D je tukaj. Dan, ki se bo v vsakem primeru za vedno zapisal v anale slovenskega nogometa. V mestu ob Savinji bo prvič zadonela himna prestižne Lige prvakov, Celjani pa bi si lahko zagotovili preboj med evropsko nogometno smetano. To so tekme, za katere igralci, navijači, trenerji in ostali nogometni navdušenci enostavno živijo. Prvič je v knežjem mestu začutiti neke vrste nogometno evforijo. Rokometaši Celja so Evropo pokorili že pred 22 leti, zdaj so na vrsti za preboj med smetano stare celine še nogometaši.

Celjska pravljica je plod dolgoročnega in načrtnega dela ter enormnega finančnega vložka vodstvene garniture na čelu s predsednikom Valerijem Kolotilom. Napredek nogometa v mestu ob Savinji je na lastni koži lepo izkusil vratar Matjaž Rozman, ki je dres grofov nosil med letoma 2016 in 2025. Zimzeleni Ptujčan na povratnem srečanju več možnosti pripisuje slovenskim predstavnikom: "Pričakujem zrelo in taktično zelo dobro igro Celja. Nasprotnika zdaj dobro poznajo, celjska največja prednost pa so zagotovo polne domače tribune in domača zelenica. Rezultatsko je srečanje izenačeno, Slovan je odlična ekipa, a sam nekoliko več možnosti pripisujem Celju. Navijal bom za njih, tako kot celotna Slovenija."

Podobnega mnenja je tudi Rozmanov nekdanji soigralec Mitja Lotrič. Skupaj sta v knežje mesto leta 2020 prinesla prvo ligaško lovoriko, takrat pod taktirko kultnega Dušana Kosića. "Za nami je šele prvi polčas. Celje je pokazalo dobro predstavo, predvsem v drugem polčasu, in je trenutno v malenkost boljšem položaju," je za naš medij povedal zdaj že upokojeni slovenski nogometaš.

Grofom nasproti stoji Slovan iz Bratislave, ki ga prav tako krasi velik slovenski pridih. V slovaški prestolnici sta si status herojev tribun priigrala dva slovenska reprezentanta - Kenan Bajrić in Andraž Šporar. Predvsem slednji v Bratislavi uživa izjemno naklonjenost tamkajšnjih navijačev, ki bodo v mestu ob Savinji računali na zelo izkušenega napadalca. Celje je namreč Šporarjeva najboljša stranka, v karieri jim je namreč zabil kar 12 golov, prav vse v dresu ljubljanske Olimpije. Navijači zmajev se zagotovo z nasmeškom spominjajo srečanja iz šampionske sezone 2015/16, ko je takrat 21-letni Ljubljančan grofom natrosil kar štiri zadetke.

Zdaj se po več kot desetletju znova vrača na stadion z'Dežele, ki mu bo pričaral posebno vzdušje, ki ga v Celju še niso videli. V mesto ob Savinji bo romalo tudi 1500 slovaških navijačev, ki bodo svoje ljubljence bodrili k drugemu preboju v Ligo prvakov. Pod taktirko legendarnega Yaye Toureja bo k temu seveda stremel tudi Šporar, ki si želi svoj strelski izkupiček proti grofom še povišati.

Mitja Lotrič
Mitja Lotrič
FOTO: 24ur.com

Odgovor na najbolj pereče nogometno vprašanje v Sloveniji bomo skupaj dobili na Kanalu A in VOYO. S prenosom začnemo že ob 20.30, najprej pa smo za vas pripravili bogat studijski del, ki ga bosta popestrila naša strokovna gosta Matjaž Rozman in Mitja Lotrič.

celje liga prvakov slovan kanal a voyo

Čudež v Linzu, LASK nadoknadil štiri gole za Ligo prvakov

24ur.com Kako se Slovenci pripravljajo na obračun s favoriti prvenstva?
24ur.com Čeferin, Cesar in Novaković v en glas: Slovenija navija za Celje
24ur.com Kek: Igrali bomo proti enemu bolj vročih favoritov Eura
24ur.com Kovačič in Ropret o vseh zanimivostih pred spopadom v elitni odbojkarski Ligi prvakov
24ur.com Celjani že v Bratislavi, za njimi gredo tudi navijači
24ur.com Že 25 let za isto mizo v kotu, navijači pridejo tudi s šotori
24ur.com Stari znanci Poljaki za novi veliki finale: 'Tu se naša pot šele začne'
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ana Ivanović razkrila, kako vzgaja svoje tri sinove
Ime, ki ga je proslavil slavni grški junak: koliko Odisejev živi v Sloveniji?
Ime, ki ga je proslavil slavni grški junak: koliko Odisejev živi v Sloveniji?
To je ena najpomembnejših stvari, ki jih lahko po porodu naredite zase in za dojenčka
To je ena najpomembnejših stvari, ki jih lahko po porodu naredite zase in za dojenčka
Petčlanska družina živi v stanovanju z eno spalnico
Petčlanska družina živi v stanovanju z eno spalnico
zadovoljna
Portal
Dopust brez načrtovanja, hitenja in skrbi? Tunizija ponuja recept za oddih v dvoje
Trdi, da je prelepa za zmenke
Trdi, da je prelepa za zmenke
Barvna maskara je nazaj: kako jo nositi?
Barvna maskara je nazaj: kako jo nositi?
Vadba za dolgoživost: 5 gibov, ki jih ljudje najpogosteje izgubimo po 50. letu
Vadba za dolgoživost: 5 gibov, ki jih ljudje najpogosteje izgubimo po 50. letu
vizita
Portal
Pri 28 letih je bila popolnoma zdrava, en sam obisk stranišča je spremenil vse
Pazite na čas uživanja kave ob dodajanju železa
Pazite na čas uživanja kave ob dodajanju železa
Prezgodnja menopavza prinaša večje tveganje za visok krvni tlak
Prezgodnja menopavza prinaša večje tveganje za visok krvni tlak
Kdaj jemo zajtrk, lahko vpliva na dolžino življenja
Kdaj jemo zajtrk, lahko vpliva na dolžino življenja
cekin
Portal
Napredovanje ni vedno zmaga: zakaj mnogi že po enem letu obžalujejo višji položaj
Nehajte otrokom govoriti, da lahko dosežejo vse: psihologinja opozarja, da jim to lahko celo škodi
Nehajte otrokom govoriti, da lahko dosežejo vse: psihologinja opozarja, da jim to lahko celo škodi
Zaradi te hrane lahko na službenem kosilu hitro naredite slab vtis
Zaradi te hrane lahko na službenem kosilu hitro naredite slab vtis
Zakaj ljudje skrivajo denar pred partnerjem? Vsak tretji priznava finančne skrivnosti
Zakaj ljudje skrivajo denar pred partnerjem? Vsak tretji priznava finančne skrivnosti
moskisvet
Portal
Župnik po 37 letih razkril skrivno ljubezen: "Zdaj se bom poročil"
Seksi ragbistka obnorela moške: zaradi nje se učijo pravil ragbija
Seksi ragbistka obnorela moške: zaradi nje se učijo pravil ragbija
Japonska premierka o ščurku: 'Ko so ga odstranili, sem se počutila osamljeno'
Japonska premierka o ščurku: 'Ko so ga odstranili, sem se počutila osamljeno'
Kako poleti ohraniti svežino in se izogniti neprijetnim vonjavam
Kako poleti ohraniti svežino in se izogniti neprijetnim vonjavam
dominvrt
Portal
Lahko prihranite več kot 4.000 evrov, če se odločite za menjavo peči
Kako pravilno oprati vzglavnik, da bo ostal puhast in svež
Kako pravilno oprati vzglavnik, da bo ostal puhast in svež
Majhne plenilke iz rastlinskega sveta: kako jih gojiti doma
Majhne plenilke iz rastlinskega sveta: kako jih gojiti doma
Imate majhno dnevno sobo? Ti preprosti triki jo lahko optično povečajo
Imate majhno dnevno sobo? Ti preprosti triki jo lahko optično povečajo
okusno
Portal
Odlična ideja za hranljiv zajtrk, ki ga lahko pripravite vnaprej
Družinsko kosilo brez kompliciranja: vse pripravite na enem pekaču in v manj kot uri
Družinsko kosilo brez kompliciranja: vse pripravite na enem pekaču in v manj kot uri
Deževen poletni dan kliče po enolončnici: 5 odličnih receptov, ki pogrejejo in nasitijo
Deževen poletni dan kliče po enolončnici: 5 odličnih receptov, ki pogrejejo in nasitijo
Najboljši recept za domačo paradižnikovo mezgo
Najboljši recept za domačo paradižnikovo mezgo
voyo
Portal
Prekrokana noč 2
Živalska patrulja
Živalska patrulja
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Masterchef Slovenija S12
Masterchef Slovenija S12
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907