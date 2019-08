Milanič po neuspehu ostaja pozitiven: Bili smo boljši

"Celotna podoba druge tekme je kljub porazu bistveno boljša od prve v Ljudskem vrtu,"je poraz z Rosenborgom, ki je tako kot pred slabim tednom v Ljudskem vrtu tudi v domačem Trondheimu zasluženo slavil s 3:1, po poročanju Večera ocenil Darko Milanič. Trener Maribora je s ponujenim odstopom tik pred odhodom v Skandinavijo dodobra razburkal strasti v taboru slovenskih rekorderjev, a mu je športni direktor Zlatko Zahović, vsaj javno, stopil v bran.

Milanič je z varovanci spisal izjemno evropsko zgodbo v prejšnjem krogu kvalifikacij v bližnji Solni poleg Stockholma, kjer so vijoličasti v dramatičnem podaljšku z golom Alexandruja Cretuja napredovali kljub porazu z 2:3, a tokrat so se z Norveške vrnili zgolj z zadetkom Rudija Požega Vancaša, ki je bil precej premalo za kaj več kot častno slovo od kvalifikacij za Ligo prvakov. Mariborčani so bili ob polčasu še povsem v igri in bi lahko morda vodili tudi z višjo razliko, v igri za preobrat pa so ostali tudi po izenačujočem golu Alexandra Soederlunda v 53. minuti, a je bilo vsega konec, ko je osem minut kasneje zadel še Anders Konradsen, ki je nato zapečatil usodo slovenskih prvakov z izjemnim strelom v zgornji kot vrat Kenana Pirićav 81. minuti.

'Na to tekmo gledam pozitivno'

"Odigrali smo odličen prvi polčas, ki nam je prinesel veliko upanja. Iskali smo gol, ga zabili, v tej veliki želji, da bi potem čim prej v drugem polčasu zadeli še drugič, pa so nam izpeljali protinapad za izenačenje in po prejetem drugem golu nas je zmanjkalo, tudi zaradi velike intenzivnosti ob lovu na preobrat,"je dodal Milanič.

"Nasprotnik je znova pokazal kvaliteto, niso bili veliko pred našimi vrati, a so zadeli trikrat. To je nenavadno reči po tem razpletu, vendar gledam pozitivno na to tekmo. Naša podoba je bila boljša, odločna, seveda pa potrebujemo še določene popravke. Dobivamo preveč zadetkov, o tem ni dvoma, zaradi tega nismo mogli v tem dvoboju doseči kaj več in bi bil tudi celoten vtis drugačen."

Milec: Včasih se nam to ni moglo zgoditi

Branilec Martin Milecje ocenil, da tako veliko golov Maribor na evropskih tekmah prej ni prejemal. Rosenborg jih je proti Štajercem dosegel skupno kar šest, slovenski reprezentant pa priznava, da je s tako porozno obrambo težko upati na uspeh. Brez dlake na jeziku je tudi ocenil, da letošnje ekipe Maribora vrline prejšnjih šampionskih ekip, kot so trden blok in držanje nadzora nad igro, "ne krasijo".

"V prvem polčasu smo bili izjemno dobri in res je škoda, da nismo prvega zadetka dosegli nekoliko prej oziroma da skupno v celotnem polčasu nismo zadeli več kot enkrat,"je Večercitiral Milca. "To bi lahko marsikaj spremenilo, verjetno bi v tem primeru imeli še več zagona za drugi polčas. Nismo bili najboljši v zaključni, napadalni tretjini, nekatere akcije bi morali odigrati bolje. No, toda vseeno pa v vsakem primeru ne moreš pričakovati, da boš napredoval, če prejmeš šest zadetkov na dveh tekmah. Včasih se nam to ni moglo zgoditi. Tega, kar smo znali takrat, ko smo se postavili v trden blok in držali nadzor, zdaj ne vidim. To, kar nas je krasilo tedaj, nas zdaj ne krasi."

Mariborčani zdaj čakajo na razplet tekme tretjega kroga kvalifikacij za Ligo Evropa, v katerem se merita bolgarski prvak Ludogorec in prvaki Walesa The New Saints. Bolgari so prvo tekmo pred domačimi navijači zanesljivo dobili (5:0) in bodo lahko pred prvim obračunom z vijoličastimi, ki bo 22. avgusta, odpočili številne nosilce.

