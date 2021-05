Smejanje Hazarda dviguje prah, Zidane (spet) pod vprašajem

PodobeEdena Hazarda, ki je s širokim nasmeškom pozdravljal nogometaše Chelseaja po koncu povratne tekme polfinala Lige prvakov v Londonu, so hitro obkrožile svet. Že res, da je Belgijec nekdanji član londonskega kluba, a je njegovo obnašanje vseeno "monumentalno" ujezilo vodstvo madridskega Reala, poroča ESPN.

Kamere so Hazarda po zadnjem sodnikovem žvižgu posnele, kako se je šalil z nekdanjim soigralcem Kurtom Zoumajem in vratarjem Edouardom Mendyjem. Belgijski zvezdnik je sicer že nekaj časa pod drobnogledom navijačev Reala, ki opozarjajo na njegovo prekomerno težo, potem ko so mu tudi drugo sezono v španski prestolnici skoraj v celoti pokvarile poškodbe. Jeznih odzivov na družbenih omrežjih po podobah, ki so Španijo in svet obkrožile po koncu povratne tekme polfinala, ni manjkalo, ESPNpa trdi, da je Hazard tudi s strani trenutnih soigralcev v slačilnici slišal marsikatero krepko.

'Nesprejemljivo' in 'netaktno'

Po poročanju neimenovanega vira iz kluba je bilo obnašanje Hazarda "nesprejemljivo" in "netaktno", sploh po tako slabi predstavi. Hazard je tekmo začel v napadu ob prvem strelcu kluba Karimu Benzemaju, na zelenici pa je kljub precejšnji nevidnosti ostal vse do 88. minute, ko ga je zamenjal Mariano Diaz.

"Eden ima dovolj izkušenj, da se ne bi obnašal tako, ko je kamera osredotočena nanj," je ESPNše citiral svoj vir iz madridskega kluba, ki je izpostavil tudi vzorno vedenje Hazardovega rojaka ter vratarja Reala Thibauta Courtoisa, ki je prav tako igral proti starim delodajalcem.